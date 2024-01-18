中國版大樂透開出「55555」！22億獎金一次清空…引爆造假疑雲

▲中國體彩開出「55555」。（圖／翻攝自財聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

中國體育彩票曾爆出「提早公布中獎訊息」、「號碼球無視地心引力直接卡在斜坡」等爭議，引發網友「造假」、「內定」、「自肥」等質疑聲浪。18日，中國體彩最新開獎結果居然出現罕見的「連五」組合，更令人震驚的是，還有5966注頭獎，超22億獎金被一次性清空。網友看後群嘲，「中華大地出奇蹟。」

據《財聯社》報導，1月17日，中國體彩最新開獎結果出爐，其中排列3和排列5均出現罕見的「連五」組合。體彩排列3的開獎號碼為「555」，排列5的開獎號碼為「55555」。排列5的一等獎還出現了井噴，獎金池再次被清除。

值得注意的是，排列5出了5966注頭獎，單注獎金為84034元，應派獎金合計501,346,844元人民幣（約新台幣22億）。這也意味著當期開獎後，排列5的獎池繼1月7日後，再次全部被清空。

網友看後群嘲，「明明可以直接搶，還弄個開獎，哭死」、「都不裝了」、「早就不演了，裝都不裝了，不過反正我也不買彩票，割不到我的韭菜」、「不就是明搶嘛」、「這完全騎在老百姓臉上輸出，我就這麼搞，你能拿我咋滴」、「今晚開66666就更好玩了」、「獎池清零這四個字道盡一切」、「中華大地出奇蹟」、「還走個過程，直接拿就是了」。