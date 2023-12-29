被割頸案衝擊！法律系學生懷疑「所學內容」：不覺得有可教化空間

▲國三生割喉案引發外界討論。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）



記者朱祖儀／綜合報導

新北市國三生遭彈簧刀刺死案，引發社會輿論。一名就讀法律系的學生坦言也受到影響，表示「這是我第一次懷疑自己所學的東西」，身邊的同學都很理智討論少年事件可教化，但他的想法不一樣，思考事情也無法這麼理性，總覺得有跨不過去的感覺，好奇「大家也有這樣懷疑自己過嗎？」文章曝光掀起討論。

原PO在Dcard發文表示，國中生割喉案曝光後，讓他的心情受到影響，第一次懷疑自己所學的內容。不過身邊的同學大多都理智地討論此事，認為少年事件是可以教化的，減刑也合乎法理，「我覺得我的同學們不是冷血是理性」。

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原PO也說，自己沒有同學這麼理性，如果此事發生在他的同學、小孩身上，甚至是自己受害，完全無法想像家人會多崩潰，「我心中只有為什麼只能判這麼輕？」他看了加害者的資料，「也完全不覺得有什麼可教化的空間」，若對方之後出來塗銷前科，還可能造成社會不安跟危險，讓他不禁開始思考，自己所學的內容是否正確，或是有沒學好的地方。

原PO指出，自己知道大多數法律人都很理性，他也想要理性，但始終有跨不過去的感覺，「真的是懷疑自己到心情很差」，因此希望大家可以給予建議。

▲原PO也受到割喉案影響，開始懷疑自己所學。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



不少網友看到後表示，「簡單來說就是，現行法律能做的太少，無法有效防止犯罪，才會有這種無力感出現」、「不是冷血也不是理性的問題，是台灣人只會把刑罰跟情緒綁在一起，把刑罰當萬靈丹，刑罰的功用不是也不能撫平心靈創傷」、「建議可以讀讀別的領域的知識，單純的法律沒辦法解決所有問題」、「台灣最大的問題是出了事就把法律當全能，今天會這樣更多是政策制定者（立法）跟實行者（行政）的問題，司法一沒足夠背景專業資訊，二也不應該去介入這兩個領域」。

也有網友說，「我倒覺得有所懷疑反而是好事，法律有它合理的地方，也有不合理的地方，我們始終處於法的實然面，希望朝著法的應然面走，即使知道永遠沒有抵達的時候，也希望能更靠近它一點」、「一個人如果從來沒質疑過自己，那才是大有問題」。