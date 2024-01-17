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江西文旅請「小馬雲」拍宣傳影片！網友一面倒罵翻：故意騙點閱

▲▼江西文旅請「小馬雲」拍宣傳影片。（圖／翻攝自影片）

▲江西文旅請「小馬雲」拍影片引爭議。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

江西文旅1月16日發布由「小馬雲」範小勤等人拍攝的宣傳影片，並配文「誰點的範小勤，他來了！江西文旅主打的就是聽勸」。此舉引發不少網友質疑，眾人怒批，「江西文旅局就是故意用小馬雲去賺點閱，明知道他不合適還故意要用他。」

據悉，範小勤是江西吉安人，2015年走紅網路，綽號「小馬雲」。經專業機構鑑定，範小勤是智力二級殘疾。範小勤因長相酷似馬雲，而被很多別有用心的人利用。

2023年1月，範小勤因當街攔車要錢引發關注，當地政府表示他家有各類幫扶，並不是很困難。之後，範小勤的表哥道歉稱，表弟被其他孩子教唆去攔車，給社會帶來不良影響。

後來，他被邀請做代言、搞直播、拍電影等。範小勤的智力和身體沒有太大改變，身高停留在8歲時的水準，連10以內的加減法都不會算。2021年，範小勤被診斷為智力二級殘疾。如今他已經上國中，身高1米3，體重60多斤（約30公斤）。

1月16日，江西文旅通過官方平台發布了一則由「小馬雲」範小勤等人參與拍攝的宣傳影片，影片配文「誰點的範小勤，他來了！江西文旅主打的就是聽勸」，引發了網友的熱議。

許多網友對此表示質疑，認為江西文旅局就是故意用小馬雲去賺點閱，明知道他不合適還故意要用他，「只是一個孩子，需要人去引導罷了」、「文旅做這個才低俗呢，那些色相最多口嗨一下，這個拿小孩出來過分了，還是不思進取的這種」、「 江西又不是沒有明星，瘋了嗎？！你可以交白卷，但是你不能在卷子上拉大便」。

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