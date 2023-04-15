彰化蛋商被轟囤蛋！網質疑不新鮮　老闆現場打蛋自清：我沒在怕的

記者唐詠絮、陳韻如／彰化報導

台灣近日爆發缺蛋潮，農委會為了解決此危機，從多國採購進口雞蛋，優先在超商超市與量販店等通路上架，順利讓蛋價慢慢下降。彰化一間蛋品專賣店將蛋整箱整箱放在門口販賣，網友見狀PO網，立刻引來網友熱議，還有人質疑老闆囤蛋。對此，老闆親上火線受訪，並強調自己本來就有跟固定農場配合，且蛋絕對都是新鮮的。

▲彰化蛋商挨轟囤蛋，老闆親上火線說明 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

老闆將整箱整箱蛋放在門口販賣的畫面，被網友拍下後PO網，立刻引來網友熱議，更有人質疑業者囤蛋，將即期、不新鮮的蛋拿出來販售，是黑心商家等等。

對此，老闆親上火線接受記者訪問，表示自己本來就有固定配合的農場、雞舍，不過因為最近受到禽流感等影響，造成缺蛋，基本上蛋價已都沒有照著盤價在走，通常蛋農都是看誰喊價高，就把蛋賣給誰，而他自己本身也是加價收購雞蛋，若未來有人喊價比他高，蛋農也不無可能會將蛋源提供給另外的蛋商，這就是現在的市場模式。

老闆表示，照片中雞蛋的量也不算是累積囤蛋，他們庫存大約都抓2天就會售完，「這樣真的不算多，是正常的量」，至於碰到很多人質疑，他則回應，「我們做零售就是穩定的量這樣賣，並沒有故意去囤貨賺盤商的價差。





▲老闆現場將蛋打出來，證明蛋的新鮮。（圖／記者唐詠絮翻攝）

至於有消費者會質疑蛋的新鮮程度，因此老闆在販售時就會主動將蛋打出來給消費者看，證明蛋的新鮮，零售顧的是品質，若有問題客人一定會回來反應，「我們沒有在怕質疑的」。

此外，最近也有很多消費者會問是否為進口蛋，或是政府補貼，老闆則說，一般蛋商應該不太容易取得政府的貨源，因政府第一時間都會從賣場去，導致他們沒有辦法拿到那些蛋，「我們自己賣的是求穩定，所以我們跟雞舍穩定配合也是賣台灣的」。