機師不排除最快春節罷工　長榮航空：不放棄任何與工會協商機會

▲長榮航空機師不排除最快春節罷工。（圖／資料照片）

記者李姿慧／台北報導

機師工會長榮分會爭取調薪2成、改善人力流失，指控資方違法聘用外籍機師，發起罷工投票，機師工會今(18日)表示，由於投票踴躍，預期將無意外取得合法罷工權，22日開票後啟動規劃，不排除最快春節罷工。長榮航空表示，不放棄任何與工會協商機會。

機師工會針對與長榮航空間勞資爭議，去年12月22日起發起機師工會長榮分會罷工投票，原定今年1月5日開票，不過因勞動部和桃園市勞動局要求應由工會全體會員進行投票較完備，因此1月8日起擴及工會「非長榮分會」其餘會員進行罷工投票程序，包括華航和星宇航空會員機師都可投票，1月21日截止，機師工會將於22日上午開票。

[廣告]請繼續往下閱讀...

距離罷工投票截止仍有4天，不過機師工會今表示，由於投票情況相當踴躍，工會預期在22日統一開票後，將無意外取得合法罷工權。工會並透露，最快可能在春節期間發動罷工，不過屆時為避免搭乘航班的旅客到了機場才臨時撲空，工會也初步決定，最遲將會於正式發動罷工行動的24小時前提前預告。

工會指出，長榮航空上周起透過內部全面發放一份僅有「同意」單一選項問卷，詢問長榮航空飛行員，「罷工期間是否願意支援公司勤務」，此一作法等同要求飛行員「實名表態」，無異是對全體長榮航空飛行員恫嚇與威脅，干擾後續可能之罷工行動，構成不當勞動行為之虞，工會第一時間已對長榮航空提出強烈抗議與警告，呼籲飛行員拒填問卷，據工會瞭解，迄今持續傳出主管「關切」飛行員要求填寫問卷情事，將申請不當勞動行為裁決。

工會指出，長榮航空不僅拒絕改善勞動條件，解決人力流失與不足的問題，更透過非法仲介，違法晉用沒有特定機型執照的外籍飛行員，去年12月遭到桃園市勞動局裁罰，並要求即日改善，否則將可能廢止招募許可及聘雇許可。

工會強調，若長榮航空仍拒絕對工會的訴求進行實質、對等的協商，工會與會員已做好準備，將在取得合法罷工權後，進入罷工行動實質規劃。

長榮航空則表示，尊重工會自主，但公司不會放棄任何與機師工會溝通協商的機會。