埔里新年1月連爆2起酒駕致死案　警方緊盯尾牙春酒攤加強執法

▲埔里警方將於春節前後加強取締易肇事重點違規項目暨酒駕。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

學生族群和全體國人期盼的寒假和春節將屆，但埔里鎮在新年1月卻不幸連續發生2起酒後駕車肇事死亡的交通事故；埔里警分局表示，於即將到來尾牙、春酒等國人易聚餐飲宴期間，將分析交通事故熱時、熱點，責成所屬分駐（派出所）於各班次巡邏勤務取締易肇事重點違規項目暨酒駕，加強執法力道。

埔里鎮本月發生的2起酒駕肇事死亡車禍，據了解，其一為逾期居留的男性外籍移工於10日當天酒後騎機車，行經鯉魚路時自撞路燈燈桿、重傷不治，另一名男子同樣於12日清晨酒後騎機車，竟在慈恩街撞擊出門晨運的老太太，導致老婦殞命，自己也受輕傷，警方訊後依公共危險、過失致死罪嫌將他移送法辦。

埔里分局指出，今年春節連假計有7日，民眾聚餐飲宴時間拉長，因此規劃於白天時間利用巡邏時間兼重點路段定點守望，加強機動攔查違規、取締酒後駕車，也將派員提醒各飲酒、提供酒類的營業場所，應主動向酒客宣導勿酒後駕車觀念，並提供代客叫計程車及酒後代駕等服務，共同善盡防制酒駕社會責任。

此外，埔里分局也配合行政執行署執行酒駕罰鍰專案，全面清查並對酒駕裁罰案件優先強力執行，將持續追蹤清查彙整、主動與各移送機關聯繫平台，針對逾期未繳案件迅速移送，以彰顯公權力、維護人民安全和交通正義；埔里警方也呼籲民眾開心赴宴同時，切勿酒後駕車、宿醉酒駕或疲勞駕駛，可先「指定駕駛」、「搭乘大眾交通運輸工具」或利用「代駕服務」，以確保自己及他人的安全。