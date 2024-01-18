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春節不打烊！花蓮預約長照服務　長者家庭安心過好年

▲▼花蓮春節長照服務不間斷，讓有長照需求民眾及家庭安心過好年。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

▲▼花蓮春節長照服務不間斷，讓有長照需求民眾及家庭安心過好年。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

農曆春節將至，為持續讓有長照需求民眾及家庭在春節期間忙碌的同時接受服務，花蓮縣衛生局提醒鄉親1月31日前透過1966長照服務專線（前五分鐘免費）申請，預先申請長照服務，包括居家服務、老人營養餐飲、家庭托顧、專業服務、喘息服務、交通接送等，歡歡喜喜迎新年。

▲▼花蓮春節長照服務不間斷，讓有長照需求民眾及家庭安心過好年。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，春節期間長照服務仍不打烊持續服務，讓辛苦的家庭照顧者能暫時放下照顧重擔。長照服務項目仍不間斷，包括居家服務、老人營養餐飲、家庭托顧、專業服務、喘息服務、交通接送等服務，陪伴本縣長照服務使用者暖心過好年。針對聘有外籍家庭看護工的被照顧者，經本縣長期照顧管理中心評估為長照需要等級為2至8級者，若聘請的外籍看護工因春節休假無法協助照顧，也可申請喘息服務。

▲▼花蓮春節長照服務不間斷，讓有長照需求民眾及家庭安心過好年。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

朱家祥表示，春節期間如有服務需求的鄉親務必事先向服務提供單位申請，以利服務單位提前做好準備，春節期間提供服務的長照服務機構名單請逕上花蓮縣照顧管理中心網頁最新消息（https://long-term.hlshb.gov.tw）查詢。

朱家祥也特別感謝長照服務單位，在過年期間持續提供服務，讓家庭照顧者不僅能在假期安心出遊，日常生活需受照顧的長者也能獲得妥善照顧，讓民眾平安過好年。

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