春節交通量爆1.5倍「初二、初三最塞」　高公局公布好走時段

▲春節初二、初三交通量最大。（示意圖／記者黃軍瑋攝）

記者李姿慧／台北報導

春節7天連假將至，高公局預估初二(11日)、初三(12日)交通量最大，上看135百萬車公里，為平常1.5倍，高公局公布初一到初五西部國道和國5路段4大好走時段。

春節連假長達7天，高公局公布4大好走時段，西部國道部分，2月10日(初一)至12日(初三)，南向用路人建議於早上6時前或中午12時後出發；2月12日(初三)至14日(初五)，中部地區北向用路人建議於中午12時前出發，南部地區北向用路人建議於上午9時前出發。

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國5部分，2月10日(初一)至12日(初三)，南向用路人建議上午5時前或下午5時後出發； 2月11日(初二)至14日(初五)，北向用路人建議上午9時前出發。

高公局表示，2月12日(初三)、13日(初四)為北返尖峰日，預估中午過後將出現長時段壅塞，如國1、國3北向新竹、苗栗、台中、彰化、南投路段及國5宜蘭路段可能壅塞至隔日凌晨。高公局建議北返民眾可提前於上午出發，另可利用台61改道行駛，避免車流過度集中，減少塞車，或多利用公共運輸。

▲春節國道高乘載管制措施。（圖／高公局）

此外，高公局也將祭出高乘載管制，包括2月12日(初三)及13日(初四)，每日13至18時，國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南，各交流道之北向入口匝道。

另2月11日(初二)至14日(初五)，每日13至18時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道，也將實施高乘載管制。