超商重磅開賣「明太子小龍蝦堡」！咬下爆滿滿料　全台限量爽吃

▲7-11門市首度開賣「明太子小龍蝦堡」，售價168元，全台限量88888份，售完為止。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

手刀衝超商買！就有超商首度推出「明太子小龍蝦堡」，全台限量販售，每一口都能嚐到鮮甜的小龍蝦肉與鹹香濃郁的熟成明太子醬，絕對會吃到停不下來；另外，超商也將在1月24日起推出全新主題專案架，除了開賣多款食飲新品、卡通紅包袋之外，還可享超熱銷紅蔘飲買1送1、指定零食、糖果、飲料任選2件8折／3件77折優惠。

7-11門市首次限量開賣「明太子小龍蝦堡」，售價168元，選用小龍蝦肉佐檸檬奶油，鮮甜風味層次佳，搭配日本直輸熟成明太子醬，口感鹹香濃郁，全台限量88888份，售完為止。

另外，農曆春節將至，7-11也將在1月24日起至3月5日止推出「好運龍來主題專案架」，開賣一系列全新限定商品、過年開運周邊，集結超過50樣超商通路限定、人氣進口食飲品、龍年限定包裝食飲品等，購買指定零食、糖果、飲料可享任選2件8折／3件77折、指定飲料任選第2件6折；同時蒐羅12大人氣IP角色主題紅包袋、迪士尼福倒翁全新系列福氣開運商品預購等周邊好物，7-11熱銷韓國原裝進口「熊津紅蔘飲」更推出新品「不添加糖紅蔘飲」，1月24日起至2月20日止還可享買1送1優惠，拜年送禮大氣又划算、自用補元氣。

▲7-11將在1月24日起至3月5日止推出「好運龍來主題專案架」，集結多款食飲新品、紅包袋等商品，還祭出一系列優惠。



▲7-11熱銷精補飲品韓國原裝進口「熊津紅蔘飲」推出新品「不添加糖紅蔘飲」，自1月24日起至2月20日止祭出買1送1優惠。



▲麥當勞「金迎招財系列」回來了，加碼攜手Hello Kitty推出超萌聯名包裝。（圖／麥當勞提供，下同）

麥當勞春節限定「金迎招財系列」回來了，一共有「金迎招財薯來堡（單點100元）」、「金迎招財福堡（單點90元）」2種選擇，其中，薯來堡夾進了淋上黑胡椒醬的特選肉排，搭配鮮脆洋蔥再加上酥脆薯餅，每一口都能吃到雙重澎湃美味，有牛、雞口味，而招財福堡同樣也有牛、雞2口味選擇，內餡則只少了薯餅，但飽足感依舊足夠，1月17日至2月27日限定開吃或售完為止。

▲金迎招財系列有4款選擇。

今年更強勢攜手「Hello Kitty」推出7款超萌聯名包裝，包括「金迎招財薯來堡」、「金迎招財福堡」、「紅豆派」、「2款麥當勞分享盒兩」、「中杯冷飲杯」及「外帶紙袋」，上頭不僅印上了可愛的Hello Kitty圖樣，搭配應景春節樣式、包裝，萌度狂飆，鐵粉把握機會吃。