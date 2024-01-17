超商首賣「鳳梨釋迦蛋糕捲」！只要10元開吃　香甜奶霜＋鳳梨醬超迷人

▲7-11門市開賣全通路首見的「鳳梨釋迦蛋糕捲」。（圖／記者周姈姈攝）



記者周姈姈／綜合報導

甜點吃膩了一般的草莓、巧克力口味，不如嚐嚐鳳梨釋迦口味！就有超商即日起開賣全通路首見的「鳳梨釋迦蛋糕捲」，綿密又香氣十足的蛋糕捲層層捲入鳳梨釋迦奶霜餡，再以鳳梨果醬點綴，每一口都充滿幸福感，且「鳳梨釋迦蛋糕捲」售價39元，每份皆有4片，等於單片只要10元開吃。

7-11在去年12月時與農糧署合作，引進與台東當地農民契作、具有產銷履歷認證的鳳梨釋迦禮盒，超商通路獨家販售3入及6入兩種規格，還有經過清洗截切的即食鮮果盒「履歷鳳梨釋迦切片」（售價69元），果肉Q彈且滋味飽滿甜美，民眾只要至家裡附近的7-11，就能輕鬆享用高品質的鳳梨釋迦。

▲7-11門市還能買到「鳳梨釋迦切片」，每片果肉都Q彈、飽滿甜美。（圖／7-11提供）



▲「鳳梨釋迦蛋糕捲」售價39元，每份都有4片，等於單片只要10元。（圖／記者周姈姈攝）



除了新鮮的水果外，7-11也首度結合超商商品開發，即日起於門市開賣「鳳梨釋迦蛋糕捲」（售價39元），輕軟濕潤的蛋糕捲層層捲入鳳梨釋迦奶霜餡，中心點綴鳳梨果醬帶來酸甜清新風味；不僅如此，7-11也擴大導入相關商品上架「i划算」平台，包含由中興大學及農糧署共同研發推廣鳳梨釋迦的加工品包含鳳梨釋迦乳酸汽泡飲、鳳梨釋迦荔枝吸凍、陳家冰Q麻糬(鳳梨釋迦口味)，藉由農業技術和跨界創意提升水果附加價值，與農糧署共同推廣在地好物。

▲清爽系果茶手搖杯新上市。（圖／萬波島嶼紅茶提供，下同）

人氣復古手搖飲品牌「萬波倒與紅茶」推出3款全新果茶飲品，首推白柚系列，一共有「白柚翡翠」、「白柚金萱」2款飲品選擇，選用盛產採收的文旦柚子，把新鮮果肉冷凍鎖住甜份，再搭配天然蜂蜜以及宣橋綠茶、金萱青茶，每一口都是清爽果茶香，還有柚子肉，加碼喝這杯「春橙烏龍」，是新鮮柳橙與烏龍茶的組合，同樣清爽又好喝，即日起正式開賣。

▲一共有3款飲品選擇。