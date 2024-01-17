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今天就買！超商咖啡飲品組合「只要188元」　爽喝黑糖珍奶、燕麥拿鐵

▲▼7-11咖啡,7-11泡麵優惠。（圖／7-11提供）

▲7-11 OPEN POINT行動隨時取推出指定咖啡飲品組合188元優惠。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

現在就買！超商自今（17）日起推出指定咖啡飲品組合188元優惠，品項有黑糖珍奶、冰燕麥拿鐵、抹茶、經典冰可可等，最多可省下142元；另外，超商會員即日起購買指定咖啡優惠轉贈給其他會員，即可再享大杯卡布奇諾買1送1。

7-11 OPEN POINT行動隨時取自今（17）日起至1月23日推出最新咖啡飲品組合優惠，品項有「To b. by agnès b.經典冰可可3杯188元」、「風味系列指定冰飲任選4杯188元」、「青梅冰茶5杯188元」、「珍珠指定飲品任選4杯188元」、「燕麥指定飲品任選4杯188元」以及「冰精品燕麥拿鐵3杯188元」。

▲▼7-11最新咖啡飲品優惠。（圖／7-11提供）

▲本次優惠僅提供線上／門市支付購買，每會元可限購4組，兌換期限至3月31日止。

另外，7-11 OPEN POINT行動隨時取即日起至1月31日止還有「數位送禮新選擇 送一杯咖啡就選CITY CAFE」優惠，會員只要於OPEN POINT行動隨時取購買該優惠指定案型，再將該票券轉贈給其他會員，符合活動資格之會員，系統將於2月15日前透過OPEN POINT APP推播，可獲得大杯卡布奇諾買1送1專屬連結隱形賣場。

「數位送禮新選擇 送一杯咖啡就選CITY CAFE」優惠指定案型有CITY CAFE大杯美式4杯75折優惠價135元、CITY CAFE大杯拿鐵4杯76折優惠價168元、CITY PRIMA中杯精品美式4杯75折優惠價240元、CITY PRIMA中杯精品拿鐵4杯75折優惠價270元、CITY TEA現萃茶四季春青茶/英式紅茶4杯75折優惠價105元、CITY PEARL珍珠奶茶/黑糖珍珠撞奶4杯75折優惠價180元。

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富門市超值購與Hi-Life VIP APP整買零取同步推出Hi Café大杯美式買20送20、Hi Café大杯拿鐵買20送15。（圖／萊爾富提供）

萊爾富門市超值購與Hi-Life VIP APP整買零取同步推出咖啡優惠，即日起至1月30日止，Hi Café大杯美式（冰／熱）買20送20、Hi Café大杯拿鐵（冰／熱）買20送15，以單杯大杯美式售價45元來算，搭配買20送20優惠，等於單杯下殺只要23元。

不僅如此，即日起至1月30日止，萊爾富門市也推出買3顆茶葉蛋加1元送指定瓶裝水（商品以各店庫存情況為主，換完為止），等於民眾只要用40元的親民銅板價，就能快速充飢止餓；另外還有茶碗蒸單件特價35元加10元喝指定飲品、關東煮全品項任4件79折、35元以上的烤地瓜享現折5元等優惠，快趁便宜買。

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