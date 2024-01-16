矯正署新卸任機關首長交接　蔡清祥：期許新首長推動創新服務

▲法務部長蔡清祥今天下午主持矯正署新卸任機關首長交接宣誓典禮，在會上致詞勉勵。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

法務部矯正署今（16）日下午舉行矯正機關首長交接暨宣誓典禮，由法務部長蔡部長主持監交儀式，包括八德外役監典獄長葉俊宏調派台南第二監獄典獄長等職務。蔡清祥致詞時表示，法務部對機關首長任用，一向秉持用人唯才、適才適所原則，感謝矯正機關首長第一線工作辛勞外，更期勉新任機關首長應思考矯正機關推動各項施政作為，落實走動式管理。面對科技日新月異，期許持續推動各項科技設備，如電子手環計畫、智慧監獄成立等，藉由科技優勢，推動創新服務，以降低風險管理。

▲法務部長蔡清祥主持八德外役監獄典獄長葉俊宏（右）調派臺南第二監獄典獄長，退休的第二監獄典獄長李進國（左）。（圖／記者沈繼昌攝）

法務部矯正署今天新卸任機關首長交接暨宣誓典禮，包括如下：

一，八德外役監獄典獄長葉俊宏調派臺南第二監獄典獄長。

二，彰化看守所所長黃鴻禧調派八德外役監獄典獄長。

三，彰化監獄副典獄長吳瑞寶調升彰化看守所所長。

四，宜蘭監獄副典獄長簡永池調升台北少年觀護所所長。

蔡清祥指出，此次人事異動配合台南第二監獄典獄長李進國、台北少年觀護所所長陳孟傑退休，由法務部統籌辦理，職務調整計有臺南第二監獄等共4所機關首長異動。

▲法務部長蔡清祥主持矯正署新卸任機關首長宣誓就職。（圖／記者沈繼昌攝）

蔡清祥期勉，新任機關首長們應從自身作起，善盡督導之責，並思考矯正機關推動各項施政作為時，除要求政策需達成目標效益外，亦需將廉政治理概念納入政策執行，落實走動式管理。面對科技日新月異，期許各矯正機關賡續推動各項科技設備，如電子手環計畫、智慧監獄成立，以輔助戒護安全網建構，藉由科技優勢，推動創新服務，並降低風險管理，與世界潮流接軌，引領矯正機關邁向更安全、行政效率更提升的願景。

蔡清祥也提醒，矯正署同仁應謹守依法行政，針對機關特性業務，發揮專業能力輔助業務推展，推動各項政策及處遇，近2年透過監獄行刑法及外役監條例的修法，使遴選標準更臻明確透明，更具公信力。此外，2021年8月兩所少年輔育院轉型為少年矯正學校後，亦透過心理師、社工師等專業人力進駐，藉由輔導的功能，達到兼顧司法正義及復歸社會為主的矯正目標。