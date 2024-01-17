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男拒酒測及無照駕駛遭罰21萬元　台南分署強制執行辦分期繳納

▲曾姓男子拒酒測及無照駕駛遭罰，行政執行署台南分署現場訪查經母親通知後到分署辦理分期繳納。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲曾姓男子拒酒測及無照駕駛遭罰，行政執行署台南分署現場訪查經母親通知後到分署辦理分期繳納。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

43歲台南市佳里區曾姓男子，2022年間於台南市善化區駕車因拒絕酒精濃度測試之檢定，且無照駕駛遭警員攔查，遭台南市交通局裁罰19萬2千元，此外另欠繳交通罰鍰合計4件，共21萬4500元逾期未繳納，經移送行政執行署台南分局強制執行，通知到案辦分期繳納。

案經台南市交通局移送法務部行政執行署台南分署強制執行，台南分署為強力執行酒駕案件，執行人員收案後清查曾男名下可供執行之財產，發現曾男有保單可供執行，即核發執行命令扣押保單，並通知曾男到場報告財產狀況，惟曾男經通知後未到場，執行人員鍥而不捨，至曾男佳里區住家現場查訪，遇曾母表示曾男不住在家中，在外租屋，執行人員請曾母轉知曾男，應到分署繳納，曾男於近日自動到分署，表示目前打零工，願每月繳納4500元辦理分期繳納。

台南分署表示，農曆春節將至，民眾訪友聚餐及尾牙餐敘多，酒後駕車機會相對提高，為確保用路人的生命安全與杜絕酒駕歪風，台南分署自1月15日在法務部行政執行署通令下，啟動第4波強力執行滯欠酒毒駕罰鍰案件專案，台南分署對酒毒駕、拒絕酒測等罰鍰案件優先強力執行，請民眾切勿心存僥倖，以身試法。

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