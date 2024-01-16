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全國首例！無照酒駕累犯拒繳9萬罰鍰　執行署出動空拍機查封土地

▲執行署出動空拍機，查封黃男名下土地 。（圖／翻攝法務部執行署花蓮分署網站）

▲執行署出動空拍機，查封黃男名下土地 。（圖／翻攝法務部執行署花蓮分署網站，下同）

記者吳佩蓁／花蓮報導

花蓮縣玉里鎮一名約50歲的黃姓男子是酒駕累犯，他於2018年8月間因無照駕駛、酒駕遭員警攔查，並依法裁罰9萬元，但他遲遲未繳納罰鍰，遭移送執行署強制執行，但黃男名下查無薪資及存款，亦無其他動產可執行，花蓮分署最終靠著出動空拍機查封黃男名下芒果園土地，創全國法拍機關首例，黃男也因擔心土地被拍賣，馬上繳清9萬罰鍰。

黃男2018年8月間遭員警攔檢，一查才發現他不僅無照駕駛，還是酒駕累犯，遭裁罰9萬元後，竟遲遲未繳納罰鍰，遭移送桃園分署強制執行，但因執行無著核發執行憑證。2023年年7月間移送機關再以執行憑證移送花蓮分署強制執行，考量黃男嚴重漠視法紀，乃將其列為優先執行對象。

花蓮分署初步調查，發現黃男名下查無薪資及存款，亦無其他動產可供執行。於是在同年11月間函請地政機關查封其名下位於玉里鎮的土地，並於同年12月間由行政執行官率書記官赴現場查封，同時創全國法拍機關首例，由執行人員親自操作「無人機」空拍該種滿芒果樹之土地，為避免名下土地被拍賣，就在查封後沒多久，黃男即主動清償9萬元罰鍰。

花蓮分署表示，近年酒駕等交通違規事件頻傳，每每造成無辜民眾傷亡及家庭破碎，卻仍有人心存僥倖，屢次觸法，酒後駕車為國人深惡痛絕之行為，更已成為全民公敵。該分署特別呼籲民眾「開車不喝酒、喝酒不開車」，如尚未繳納罰鍰的民眾應儘速繳納，該分署將針對屢催不繳、惡意欠繳的義務人採取強力執行措施，全力遏止酒駕歪風，還給民眾一條平安回家的路。

▲執行署出動空拍機，查封黃男名下土地 。（圖／翻攝法務部執行署花蓮分署網站）

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