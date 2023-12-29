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社會 社會焦點 保障人權

花蓮候選人競總工讀生無照駕駛　婦騎自行車被撞命危...青菜噴滿地

▲▼騎電動自行車的老婦人挨撞倒地，當場昏迷不醒，送醫急救中。（圖／花蓮警分局提供，下同）

▲▼騎電動自行車的老婦人挨撞倒地，當場昏迷不醒，送醫急救中。（圖／花蓮警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣立委候選人張美慧競選總部一名男性工讀生，28日下午駕駛小貨車由花蓮市國富十街南往北方向行駛，行經路口左轉時，不慎與由國富十街北往南方向行駛之電動輔助自行車發生擦撞，電動輔助自行車女駕駛身體多處擦挫傷昏迷，經送醫診治後，目前尚在醫院加護病房急救，尚未脫離險境。

據警方調查，小貨車駕駛只持有實習駕照，是無照駕駛，雙方經檢測均無酒精反應，詳細肇事原因尚待調查中。

▲▼騎電動自行車的老婦人挨撞倒地，當場昏迷不醒，送醫急救中。（圖／花蓮警分局提供，下同）

事故發生後，張美慧競選總部隨即對外發表聲明如下：

一、候選人本人與團隊，事發後第一時間前往醫院探視傷者與家屬，針對疏失當場致歉，並承諾後續醫療及賠償事宜由競選總部全權負責，並將繼續密切保持與家屬聯繫，衷心期盼傷者早日康復。

二、還原事發經過，肇事駕駛為競選總部聘用之工讀生，接到指令前往移動小貨車，因而發生車禍。事發後全力配合警方調查，經查該駕駛僅持有學習駕照，雙方經檢測均無酒精反應。競選總部基於信任原則，並未查核聘用人員證件，實屬競選總部疏失，深感抱歉。

三、競選總部與候選人、肇事駕駛均全力配合警方調查與交通事故鑑定報告，詳細肇事原因尚待警方進一步調查釐清，屬競總相關責任絕不迴避。候選人再次深切向傷者、家屬慰問致歉。

花蓮分局呼籲，駕駛在雨中行駛時因視線不佳更應減速慢行禮讓來車，切勿因貪快造成自身及其他用路人危害。

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