3違規遭罰210萬！台鐵：加強查核「不再發生違規情事」

▲鐵道局對台鐵派任不合格人員開罰，圖非當事人。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

為確保鐵道行車安全，交通部鐵道局今年對台鐵進行安全檢查，發現台鐵派任5名無駕照的人員操作工程車、維修車，另還派任逾50名檢定和體檢不合格的列車長和值班站長執勤，也未落實酒測，今年9月依《鐵路法》對該3案共罰210萬元。台鐵局表示，日後加強查核不再發生違規情事。

交通部鐵道局建立「鐵道監理檢查員」制度，負責監理台鐵、高鐵、林鐵以及糖鐵等相關鐵路安全，今年對台鐵安全檢查陸續發現台鐵三大違反《鐵路法》情事，包括台鐵曾派任5名無交通部核發駕照的人員操作電力維修車、公務工程車；另台鐵行車人員也派任不合格人員，包括檢定或體檢不合格的列車長和值班站長約有50多人；台鐵也未落實對乘務人員的酒測，總計前後三個案子共開罰210萬元。

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台鐵局回應表示，鐵道局於112年辦理定期檢查時，發現本局工程維修車(非一般客貨列車)駕駛人員，雖持有工作證，惟尚未完成換照程序，即未持駕照駕駛工程車。另發現行車人員尚未通過技能檢定體檢合格即派任行車工作。

台鐵局強調，台鐵局已依「國營及民營鐵路列車駕駛人員檢定給證管理規則」辦理檢定，駕駛人員須領取合格駕照行車。行車人員亦已依「行車人員技能體格檢查規則」實施檢定，完成複檢。日後將加強查核，不再發生違反規定情事。