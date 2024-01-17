陸公布16-24歲青年失業率14.9%　首次註明「不包含在校生」

▲北京一所高校的春季校園招聘會。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸國務院今（17）日介紹2023年國民經濟運行情況，備受外界關注的失業率問題中，全年平均值為5.2%，按年下降0.4個百分點。值得關注的是，在「16—24歲失業率14.9%」統計上，註明了「不包含在校生」，這是自去年8月官方「蓋牌」青年失業率後，首次使用的新計算方法。

大陸國務院新聞辦今早舉行2023年國民經濟運行情況新聞發布會。大陸國家統計局局長康義表示，全年全國城鎮調查失業率平均值為5.2%，比上年下降0.4個百分點；12月份，全國城鎮調查失業率為5.1%。

具體年齡區間上，公布數據顯示，不包含在校生的16-24歲、25-59歲、30-59歲勞動力調查失業率分別為14.9%、6.1%、3.9%。

實際上，大陸青年失業率自2023年4月開始，連續3個月突破20%，而且一月比一月高，引發對經濟形勢的質疑聲浪。官方去年8月宣布，暫停發布青年人等分年齡段失業率數據，主要原因是「勞動力調查統計需要進一步健全優化」。

今日大陸官方再度重新公布青年人等分年齡段失業率數據，首次使用新的計算方法，特地註明了「不包含在校生」。