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大陸 大陸焦點 特派現場

陸「3兆俱樂部」增2成員　重慶、廣州GDP站上新台階

▲廣州珠江新城入夜後仍燈火通明、人聲鼎沸。（圖／CFP）

▲廣州珠江新城入夜後仍燈火通明、人聲鼎沸。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

重慶、廣州相繼宣布2023地區生產總值（GDP）將突破3兆（人民幣，下同，約新台幣13兆），大陸「GDP3萬億（兆）俱樂部」城市將達到5個，前三個分別為上海、北京、深圳。

據《澎湃新聞》報導，廣州市十六屆人大四次會議開幕大會今（15）早舉行，2023年GDP預計突破3兆元。

據悉，廣州2010年實現突破1兆的歷史性跨越，成為繼上海、北京之後，第三個進入GDP「萬億俱樂部」的城市，也是首個經濟總量過兆元的省會城；2013年邁上1.5兆台階，2017年突破2兆，2020年再上2.5兆元台階。

在廣州之前，作為直轄市的重慶市已宣布經濟總量首破3兆，GDP增長6%以上，成為大陸西部地區第一個「GDP3萬億俱樂部」城市。

《重慶日報》指出，，在「33618」現代製造業集群體系佈局下，主導產業、支柱產業、特色優勢產業、「新星」產業全面發力，去年1-11月，全市規上工業增加值增長6.6%，位列大陸全國第10。

投資拉動增長，重慶去年市級重點項目提前一個月完成年度投資目標。資料顯示，1-11月，全市固定資產投資增長4.7%，排全國第12位，上升9位。

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