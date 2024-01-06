防失業率升高！　陸將展開「大規模農民工職業培訓」

▲大陸2022年全國農民工總量為2億9562萬人。（示意圖／CFP）

文／中央社

為防止失業率升高，中國人社部今天宣布，將針對全國農民工展開「大規模、廣覆蓋、多形式」的職業技能培訓，促進農民工技能提升和就業創業。

中國人力資源社會保障部5日發布「關於加強農民工職業技能培訓工作的意見」，作出上述表示，並指這是為了深入實施「人才強國」戰略和「就業優先」戰略，健全終身職業技能培訓制度。

根據中國國家統計局發布，2022年全國農民工總量為2億9562萬人。

據發布，這項「意見」提出組織實施、資金使用、服務管理3方面共14條重點任務。其中包括，根據不同群體特點，分類展開就業技能培訓、崗位技能提升培訓、企業新型學徒制培訓、新職業新業態培訓、創業培訓等。

「意見」提出，以農民工輸入為主的地區，可結合勞動力市場需求和用工企業要求，大力展開建築、維修、家政、餐飲、保安、物流等有效實用的技能培訓，幫助農民工穩定就業，更好融入城市。

同時，支持各類企業對新錄用農民工和在崗、轉崗農民工廣泛展開崗前培訓、崗位技能提升培訓、企業新型學徒制培訓和高技能人才培訓；鼓勵準備創業和創業初期的農民工參加創業培訓，加強就業創業政策扶持和創業培訓後續指導服務。

「意見」並要求，針對「學習能力強、創業意識足」的新生代農民工，積極展開電子商務、數位經濟、人工智慧等新技術新領域創業培訓，促進提高創業品質和層次；充分發揮行業龍頭企業、大型電商平台等的引領作用，展開直播銷售員、網約車、網路送餐、快遞物流等新職業、新業態領域職業技能培訓。

「意見」提到，鼓勵農民工培訓後參加職業技能評定，對取得職業資格證書（或職業技能等級證書、專項職業能力證書）者，按規定落實職業技能評價補貼和技能提升補貼等政策。

「意見」還要求，建立各地人社部門牽頭協調、多部門共同參與的工作機制，形成工作合力；進一步優化補貼申領流程，提升訊息化便民服務水準和經辦服務效率；加大政策宣傳解讀力度，提高政策的公眾知曉度，促進農民工職業技能培訓工作取得實效。