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大陸 大陸焦點 特派現場

快訊／陸2023年GDP增5.2% 「保5」成功

▲▼大陸上海外灘擠滿人潮。（圖／視覺中國CFP）

▲大陸上海外灘擠滿人潮。（圖／視覺中國CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸今（17）早公布2023全年國內生產總值為126兆多元（人民幣，下同，約新台幣538兆），按年增長5.2%。值得注意的是，2023年兩會「政府工作報告」把當年經濟增長目標設為5%左右，如今數據一出意味著「保5成功」，不過這也是大陸1994年開始設置經濟增長目標以來，最低的一次數字。

大陸國務院新聞辦今早舉行2023年國民經濟運行情況新聞發布會，大陸國家統計局局長康義介紹了2023年國民經濟運行情況。

康義表示，初步複算，全年大陸國內生產總值1260582億元，按不變價格計算，比上年增長5.2%；以產業來看，第一產業增加值89755億元，比上年增長4.1%；第二產業增加值482589億元，增長4.7%；第三產業增加值688238億元，增長5.8%。

分季度看，一季度大陸國內生產總值按年增長4.5%，二季度增長6.3%，三季度增長4.9%，四季度增長5.2%。月增長率方面，四季度大陸國內生產總值增長1.0%。

大陸國家統計局今日發表題為《2023年國民經濟回升向好，高品質發展紮實推動》的文章，內容指出，總的來看，2023年中國頂住外部壓力、克服內部困難，國民經濟回升向好，主要預期目標圓滿實現；同時也要看到，當前外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性上升，經濟發展仍面臨一些困難和挑戰。

文章寫到，下一步將堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，加大宏觀調控力度，統籌擴大內需和深化供給側結構性改革，統籌新型都市化和鄉村全面振興，統籌高品質發展和高水準安全，切實增強經濟活力、防範化解風險、改善社會預期，鞏固和增強經濟回升向好態勢，持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

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