柯粉抖音瘋傳「中選會作票」訊息　他嘆政府鴕鳥心態：別再消極面對

▲愛莉莎莎質疑作票惹議。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）



記者杜冠霖／台北報導

2024大選落幕，但風波尚未結束，由網紅愛莉莎莎帶頭，TikTok平台跟民眾黨支持者社群瘋傳指涉「中選會作票」影片，儘管中選會跟事實查核中心已經澄清，相關質疑仍在網路延燒。對此，台灣基進黨主席王興煥今（17日）表示，基進過去以來不斷示警，卻換來政府「鴕鳥心態」消極面對，這是政府消極處理中國社群平台在台發展影響力，可預見的後果，更是未來4年常態，政府若再不正視問題，未來恐怕是更難因應。

王興煥表示，TikTok等中國社群平台對民主政治的危害，已是近年來國際社會乃至於民主陣營的共識，眾多西方國家，包括美國、加拿大、法國、英國、德國、歐盟、澳洲，乃至於印度、阿富汗、巴基斯坦，都開始著手進行公務機關的禁止，乃至於立法規範針對類似社群平台的營運與內容做政策性管理，台灣雖已明令公務機關不得使用，然而，是否更應全面性立法規範，乃至於禁止，是政府即刻要面對與解決的問題。

▲台灣基進黨主席王興煥嘆政府不如世界各國，消極面對中國社群平台對台灣民主政治的危害。（圖／記者湯興漢攝）

王興煥指出，過去以來，台灣基進即大聲疾呼政府要嚴肅面對TikTok、小紅書等中國社群APP，對台灣的文化統戰、資訊戰統戰的危害，然而，無奈包括數位發展部、唐鳳、NCC、文化部，甚至是行政院，乃至於國安部門，對此皆消極以對、不置可否、鴕鳥心態。

王興煥直言，消極面對的結果，如今台灣社會必須共同承擔，而為了澄清「作票」假訊息帶給中選會極大的選務負荷，導致公務員必須疲於奔命面對大量資訊戰的攻擊，可以預見，將是未來四年常態，這是政府消極處理中國社群平台在台發展影響力，可以預見的後果。

王興煥感嘆，未來4年賴政府將面臨嚴峻考驗，預料國政的推動將被國民黨與民眾黨聯手掣肘，要立法修法對中國社群平台進行管理，恐將比過去更加艱辛。