網傳影片質疑「作票」　 范琪斐開酸：輸就喊不公，幹嘛投票？



▲范琪斐表示，如果選民不相信投票機制，那幹嘛投票。（圖／翻攝范琪斐的美國時間）

記者林懿捷／綜合報導

2024大選已落幕，但選後網上瘋傳許多質疑選務人員作票的影片，中選會出面駁斥作票傳言，兩派人馬依然持續交戰，資深媒體人范琪斐也針對此事發表意見，表示「支持中選會提起訴訟」，指出沒有確切證據不能亂講話，更直言「輸了就說對方作弊，叫沒品」、「如果選民不相信投票機制，那幹嘛投票」。



本次大選「三腳督」競爭激烈，選前選後都話題不斷。網路上流傳不少質疑選務人員作票的影片，還有部分網紅、明星轉發，引發輿論。范琪斐近日在Youtube頻道表示，「看到攻擊台灣選舉公正的短影音，想說最好有人會信，結果竟然還真的有網紅轉發」，她拿出2020美國總統大選為例，川普曾指控投票系統公司刪掉他幾百萬張選票，「FOX NEWS」（福斯新聞）還瘋狂傳播此不實新聞，最後被告，以鉅額的賠償金和解。



范琪斐談到，福斯聲譽大受打擊，但至今美國仍有一票人相信選舉不公。她表示支持中選會提起訴訟；「不是不能提出質疑，而是有些話不能亂講，後果不是你能承擔的，民主精神就是輸了要服輸，建議大家可以看呱吉的『台灣選舉作票指南』。信任是民主的基石，如果不信任投票機制幹嘛投票呢？」

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最後她提出，大家覺得支持者質疑選舉結果時，候選人是不是該出來表個態？引起許多網友熱烈回應，認為候選人應該要站出來呼籲支持者冷靜，「這些影片讓人對民主投票感到不信任，真的是亂源。」，也有人表示投給柯文哲，也覺得狂傳作票的人很沒品。許多人表示支持中選會提告，不管哪種媒體都要自負言論責任。

中選會在15日召開記者會，澄清選務錯誤等假訊息，主委李進勇更怒斥，只要法院認定任何一位選務人員有違法舞弊作票情形，「我中選會主委李進勇、副主委陳朝建，立刻辭職下台！」也表示，若有特定網紅持續造謠，請民眾協助蒐集其惡意造謠的事證，交由中選會及地方選委會彙整，轉由檢警司法機關依法究責。