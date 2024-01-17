「我講侯友宜很多優點」　趙少康：但選舉不敢給弱勢者承諾就難選

記者蘇晏男／台北報導

國民黨2024副總統候選人趙少康昨指總統候選人侯友宜的敗選主因，是侯口條比較不好及太相信學者、智庫，引發討論。趙少康今（17日）表示，不能斷章取義，他講侯友宜很多優點，肚量很大、胸襟很大、很沉穩；但選舉要給選民希望，弱勢者票較多，必須要有很多承諾給這群人，不敢承諾，每天算過來算過去，就很難選，通常理性不能感動選民。

趙少康說，學者或智庫也好，有一套衡量方式、都很理性，但選舉有時候感性很重要，通常理性不能感動選民，所以中間有很多矛盾跟衝突。

趙少康去年臨危受命參戰2024總統大選，暫別媒體主持工作。對於侯友宜敗選主因，趙昨在政論節目《TVBS戰情室》專訪時表示，友宜口條比較不好，警察出身講話不會太靈活，以及太相信學者、智庫，「選舉則是要彰顯社會正義、要挑戰貧富差距，所以選舉就是要放利多」。

趙少康17日回歸中廣主持節目，並於會前接受媒體聯訪。對於稱侯友宜口條不好、太相信學者、智庫的說法，趙少康回應，不能斷章取義，他講侯友宜很多優點，肚量很大、胸襟很大、很沉穩，不利的就是，侯不會講煽情的話，像民眾黨主席柯文哲就很會。

趙少康說，某角度看，雖然侯友宜是（總統大選）挑戰者，但也是執政者，是新北市長，而執政的人有一套決策模式，一定是幕僚先作業，再交給專家評估等，很複雜，但選舉時不是這樣。

趙少康指出，選舉是挑戰者，沒有當選，什麼都沒有，所以很多時候要給選民希望；選舉也是財富在平均，平常政治太偏向資方、有錢人、有權有勢的人，然弱勢者票多，必須要給他們好處，要有很多承諾給弱勢者，不敢承諾，每天算過來算過去，就很難選。

趙少康說，學者或智庫也好，有一套衡量方式、都很理性，但選舉有時候感性很重要，通常理性不能感動選民，所以中間有很多矛盾跟衝突。

對於回中廣主持節目有無比選副總統輕鬆？趙少康表示，也不輕鬆，一大早來準備，54天沒有主持，有點生疏，但很快就能恢復，跟聽眾溝通、交流，蠻快樂，還有人聽你講，可以表達自己的意見，主持其實很愉快。