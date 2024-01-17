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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯粉瘋傳「中選會作票」　柯文哲：不可能大規模作票啦

記者袁茵／台北報導

2024總統大選落幕，民眾黨主席柯文哲以第三名落敗，但支持者瘋傳疑似作票影片，使中選會主委李進勇出面澄清，更說「若有違法就下台」。柯文哲17日受訪時直言，「大規模作票，我認為不可能啦！」但也許會有些小瑕疵。

▲民眾黨黨主席柯文哲時事回應。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨黨主席柯文哲時事回應。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲17日上午出席民眾黨黨務會議後，在中央黨部進行媒體訪問。針對民眾黨支持者瘋傳作票影片，柯文哲表示，第一點，還是要跟全國選務人員說聲「辛苦了」，還是認為選務工作很辛苦，而且台灣已經是相當成熟的民主國家，「大規模作票，我認為不可能啦！」但也許會有一些小瑕疵。

柯文哲提及，應該要發展不在籍投票，每次到了選舉，台鐵、高鐵就爆滿，使大家疲於奔命，也等於是製造投票成本，自己2020年看過愛沙尼亞，差不多一半國民在用手機投票，台灣為ICT資通訊大國，用手機投票應該很容易，「目前我們投票方法在全世界標準來看，太落伍了。」

另外，面對選前宣戰各家民調，現在被外界嘲諷是誰沒穿褲子？柯文哲回應，民眾黨有研究過民調，它還是個科學，且自己發現蠻有趣的，如果用純市話做，柯的民調就最後一名，純手機則變第一；到底民調手機、市話混合比例，要全市話，還是手機占30%、手機占50%去做各種混合？純市話投票率會比較高，純手機投票率比較低。

柯文哲認為，台灣社會處於一個轉型期，很多東西都還會變化，到底手機加多少是個有趣的題目，倘若再過4年，桌機應該會更少，「對我們來講，每次選舉都是個反省改進，也是對這種社會脈動的檢查。」民眾黨也會召開黨內會議，對這場選舉做檢討。

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