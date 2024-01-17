立院龍頭戰趙少康加碼4主張　沈富雄：上了民眾黨的當

▲民眾黨立院黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

2024大選落幕，緊接而來的是立院龍頭之爭，作為關鍵少數的民眾黨日前拋出國會改革4主張，要求藍綠回應，前立委沈富雄分析，前中廣董事長趙少康的表態太嚴肅，民進黨的說法也有問題，如果討論到這麼細，就上了民眾黨的當。

立法院將於2月1日選出院長與副院長，民眾黨團拋出「國會改革4承諾」作為評斷與誰合作的依據，包括第一個會期承諾修法「建立國會聽證調查」、承諾第一會期修法強化「人事同意權審查」、承諾第一會期修法強化「立委利益迴避規範」，並承諾定期公布「相關經費使用」，貫徹公開透明原則。

沈富雄在《TVBS戰情室》說，人家民眾黨出個棋，趙少康太嚴肅了，選舉都結束了，還正經八百的加了那麼多條；而民進黨的回應，是考慮這個候選人的適任性，而不是在意政見發表，這也有問題，討論到這麼細，就上了民眾黨的當。

沈富雄表示，民眾黨團的記者會很多人很期待，民眾黨到底要靠綠，分享行政權，但它不要，把這條路切斷，說是分位子，那就留在國會，可是要不要跟國民黨合作，它也有保留，因為它不願意綁在一起變成朝小野大。

沈富雄指出，民眾黨講法出了四個考題，想要當院長的要回答，他聽了以後覺得民眾黨好厲害，區區幾席還要出考題，但回去想了一下，「其實兩大黨都不會理它，你理它就拿翹了，最後的結果不會是這樣」。