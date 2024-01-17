傳民眾黨發「小草證」入校園　柯文哲批「側翼團體」：很多是反串

▲民眾黨黨主席柯文哲時事回應。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

2024總統大選落幕，民眾黨主席柯文哲以第三名落敗，但卻有網友16日爆料，多名高中學生拿到類似民眾黨「黨證」的「小草識別證」，據稱繳交500元就可以得到一張，如同邪教般滲透校園，洗腦還沒投票權的高中生。對此，柯文哲17日表示，那是側翼團體，網路世界真真假假，常常很多是反串、要來陷害民眾黨的，先搞清楚再來。

臉書粉專「農藝女孩看世界」PO出一名家長的爆料信，指出有就讀高中的孩子，班上多名同學拿到類似民眾黨「黨證」的「小草識別證」，繳交500元就可以拿到一張，且還以支持柯文哲為榮，使家長批評民眾黨如同「邪教」般滲透到校園、毒害國家幼苗。

柯文哲17日上午出席民眾黨黨務會議後，在中央黨部進行媒體訪問。面對有網友爆料，高中校園出現「小草識別證」？柯文哲表示，文宣部跟他說明這是側翼團體，「反正跟我們有關嗎？我不曉得。網路世界真真假假，常常很多是反串、要害我們的，要先搞清楚再來。」

文宣部主任李頂立受訪時也說，昨天在網路上看到特定粉專露出其訊息，指控「政治進入校園」，但該粉專過去1、2年間都有造謠紀錄，且跟民進黨的公職或相關團體友好，這種來文照登的模式，對外界來說，很像是過去「認知作戰」的一條龍。

李頂立提及，整篇文章不乏對年輕人、新住民的歧視，整篇文道貌岸然，但卻充滿詆毀跟貶低，這樣認知作戰形式，還扣了一個大帽子說「政治進入校園」；但還是必須說明，公民參與政治是每個公民應該要有的權利，政治應該要落實在人民生活當中的每一天，今天民進黨政府之所以流失這麼大量青年選票，但選後又對青年有這樣認知作戰，「是不是因為得不到年輕人選票，就必須回頭貶低跟污名化呢？這是我們的疑問。」

媒體追問，會不會是底下部分黨員自行進入校園發放？李頂立說，要先回到該篇文章到底從哪來、背後為何，以及到底是哪個學校、有哪些證明，「也許包含我們、該粉專，都要做進一步釐清。」