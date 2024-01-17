大陸公布全年GDP前一天　李強達沃斯預告增5.2%

▲李強稱陸去年GDP增5.2%。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

在大陸官方公布2023年GDP增速的前一天，總理李強在瑞士達沃斯表示，2023年中國經濟增長約5.2%，在不依賴「大規模刺激」的情況下，超過了政府今年的官方增長目標。

李強16日出席年度世界經濟論壇時說，「去年2023年，中國經濟反彈，預計增長5.2%左右，高於去年年初設定的『5%左右』的目標。」

李強補充說，「在促進經濟發展方面，我們沒有採取大規模的刺激措施，我們沒有在積累長期風險的同時尋求短期增長。」

值得關注的是，大陸國新辦今早就國民經濟運行舉行發布會，公布去年第四季及全年GDP增長，同時出爐的還有去年12月及全年社會消費品零售總額、規模以上工業增加值、固定資產投資及失業率等數據。

大陸國務院在2023年3月政府工作報告指出，大陸2023年經濟成長目標為5%左右。大陸2023年前三季經濟成長率依序為4.5%、6.3%、4.9%。

李強喊話外資，選擇中國市場不是風險，而是機遇，中國敞開懷抱真心歡迎各國企業繼續投資中國，重申將持續努力打造市場化、法治化、國際化一流的營商環境；穩步擴大制度型開放，繼續縮減外資準入負面清單。

李強重申，針對很多跨國公司關心的數據跨境流通問題、參與政府採購問題等，中國「正研究制定有關政策」，未來亦常態化聽取外資企業意見，只要是合理訴求，都積極推動解決。