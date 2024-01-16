諾魯與我斷交與2758號決議文有關　AIT駁斥：未決定台灣定位

▲諾魯共和國宣布與中國建交、與台灣斷交，外交部也將諾國位於大廳中的國旗撤下。（圖／記者黃國霖攝）



記者陳家祥／台北報導

在總統大選結束後，中共隨即出手，南太平洋島國諾魯隨即在15日宣布承認中國、與我國斷交，我國邦交國數量也縮減到12國。而諾魯在與中國的建交聲明裡，引用聯合國2758號決議作為轉移外交承認的法律依據，是首個引用此決議的邦交國，AIT主席羅森伯格（Laura Rosenberger）16日強調，「聯合國2758號決議文並沒有決定台灣的地位，沒有排除任何國家與台灣建立外交關係，也沒有排除台灣有意義的參與聯合國體系」。

諾魯總統亞定（David Adeang）15日以聯合國第2758號決議及「一中原則」等理由，宣布與中國建交，外交部嚴厲譴責，諾、中兩國以顛倒是非及悖離事實的言論，企圖蒙蔽並誤導國際視聽。

外交部強調，聯合國第2758號決議全文既未提及台灣，當然也不可能聲明台灣是中華人民共和國的一部分，在法理上更未授權中華人民共和國在聯合國及其專門機構中代表台灣及台灣人民。中國的作為與《聯合國憲章》所堅持的普遍性原則，相互矛盾，既於法不符、於理不容，也於情不合。

針對諾魯在建交聲明裡，引用聯合國2758號決議作為轉移外交承認的法律依據，羅森伯格強調，「聯合國2758號決議文並沒有決定台灣的地位，沒有排除任何國家與台灣建立外交關係，也沒有排除台灣有意義的參與聯合國體系」。

羅森伯格說，非常讓人失望的是，有人引用聯合國2758號決議作為與台灣斷交的理由，這不符合美國的國際期待。

▲AIT主席羅森伯格。（圖／記者陳家祥攝）