賴勝選中國反應平淡　學者分析：北京內部還在討論「國民黨敗因」

▲台灣2024總統大選結果，由民進黨總統候選人賴清德、副總統候選人蕭美琴勝選。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

民進黨總統候選人賴清德以40%得票率贏下大選後，將於5月20日接替即將卸任的蔡英文總統。有一些外交官與分析人士表示，中國政府目前對此反應平靜，是因為無意打破最近幾個月以來中、美關係間的微妙平衡，可能中共內部還在討論，試圖找出為何反對黨國民黨沒有當選的原因。

根據路透社16日報導，中國方面對於上周末賴清德勝選的反應平淡，但賴清德還有4個月才要就職，分析人士認為，北京在此之前可能會小心謹慎，因為無意打破數月以來的美中關係平衡。

新加坡國立大學東亞研究所的資深研究員祁冬濤說，「中國現在的反應相對溫和，是因為他們希望先讓美國約束賴清德。如果美國控制不住賴清德，那麼中國就可能介入。」

中國蘇州大學教授高志凱就說，北京對於台獨問題的「紅線」非常明確，「中國不會開第一槍，但中國也絕不會放任台獨活動人士在開了反和平的第一槍後，才回擊第二槍。」

▲賴清德將於5月20日接棒蔡英文執政。（圖／路透）

華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）駐台北的研究員、政治學家宋文笛（Wen-Ti Sung）表示，北京去討好與台斷交的諾魯，是「唾手可得的結果」。他分析，中國官員現在可能正在進行內部研討，找出問題所在──為何北京偏好的反對黨國民黨沒有選上總統，儘管國民黨預計能拉攏較小的反對黨，形成立法院多數。

2023年12月底，中國取消了台灣進口約12種化工產品的關稅減免，被台灣政府質疑介選。分析人士認為，不能排除《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）將面臨進一步壓力的可能性。

宋文笛說，「他們（中國）大約3周前嘗試過經濟制裁，但沒有奏效。所以現在北京需要針對經濟制裁手段進行重新調整與最佳化，用一種既能傳達出反對賴清德的訊息，又不會過度疏遠台灣社會的方式。」

分析人士表示，在政治方面，北京也可能會利用與各種反對派人士與團體的聯繫。不過目前為止，中國官媒一直保持低調，英文版環球時報與央視旗下經常評論台灣議題的社群博客都沒有對台灣大選發表評論。環球時報前總編輯胡錫進13日曾在微信平台發文，指賴清德上任後「若走激進路線，可能會引發戰爭、成為罪人」，但文章後來已刪除。