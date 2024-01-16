對諾魯突襲與台斷交失望　AIT：中國的承諾最後常常沒有落實

▲AIT主席羅森伯格（Laura Rosenberger）。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

2024總統大選結束後，南太平洋島國諾魯隨即在15日宣布承認中國、與我國斷交。對此，AIT主席羅森伯格（Laura Rosenberger）16日在媒體會談中表示，「中國常常在爭取外交建交的時候做出承諾，但最後常常沒有落實」；至於諾魯引用「聯合國2758號決議文」作為移轉外交承認的法條依據，她強調，該決議文並沒有決定台灣的地位，沒有排除任何國家與台灣建立外交關係，也沒有排除台灣有意義的參與聯合國體系。

羅森伯格說，非常讓人失望的是，有人引用聯合國2758號決議作為與台灣斷交的理由，這不符合美國的國際期待。

羅森伯格表示，台灣是一個值得信賴、理念相近的民主夥伴，美國支持所有國家與台灣往來，並也支持台灣的民主、透明與法治。雖然諾魯做出的決定是自己做的，但仍令人感到失望。

「中國常常在爭取外交建交的時候做出承諾，但最後常常沒有落實。」羅森伯格說，美國會持續深化、拓展與台灣的交往，增強雙方共同利益與共同價值，也會繼續支持台灣有意義參與國際社會，並持續加深與台灣的經貿關係，一切都符合美國的一中政策。

而諾魯在建交聲明裡，引用聯合國2758號決議作為轉移外交承認的法律依據，是首個引用此決議的邦交國。對此，羅森伯格說，關於諾魯做出讓我們感到失望且不滿意的外交轉移決定，可能要料諾魯方面說明。她強調，「聯合國2758號決議文並沒有決定台灣的地位，沒有排除任何國家與台灣建立外交關係，也沒有排除台灣有意義的參與聯合國體系」。

羅森伯格重申，美國在與台灣的政策和優先目標上，立場表達非常清晰，會依循台灣關係法、三個聯合公報、六項保證為準則的一中政策。會繼續維持與台灣強健的非官方關係，台灣是民主社會、也是領先的經濟重鎮，會繼續拓展與台灣在共享價值和利益上的合作，也會支持台灣參與國際事務並且持續深化美台經濟關係，上述一切也都符合美國的一中政策。

另外，針對中國正在滲透南太平洋地區，美國要如何協助台灣力保剩下的友邦？羅森伯格表示，關於中國在南太平洋的行為、以及美國如何作為，她可以提出概略想法，美國在太平洋地區有巨大利益，印太地區的自由，以及開放的印太地區，都符合美國利益。她說，美國政府在過去幾年都採取許多步驟，與太平洋島國提升、拓展雙方互動關係，預期這樣的互動會持續下去。