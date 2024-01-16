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諾魯二度轉向中國「與台灣斷交」　環球時報：只是開始

▲▼太平洋島國諾魯（Nauru）2024年1月15日宣布與台灣斷交。圖為諾魯國旗。（圖／達志影像／newscom）

▲太平洋島國諾魯（Nauru）1月15日宣布與台灣斷交。（圖／達志影像／newscom）

記者鄭思楠／綜合報導

台灣大選剛落幕，我太平洋友邦諾魯共和國稍早宣布與我斷交，並承認中華人民共和國，使邦交國只剩下12國。中國外交部發言人隨後表示，中方對諾魯政府決定表示讚賞和歡迎。據《環球時報》報導引述專家的話表示，諾魯的「斷交」將只是一個開始。

諾魯共和國今（15）稍早宣布與台灣斷交，並承認中華人民共和國，大陸外交部隨即表示，諾魯承認一個中國原則，同台灣斷絕所謂「外交關係」，願同中國恢復外交關係，中方對此決定表示讚賞和歡迎；中國願同瑙魯在一個中國原則基礎上開啟兩國關係新篇章。大陸國台辦發言人陳斌華也表示，「我們對有關國家順應大勢作出正確抉擇表示讚善。」

台灣與諾魯是在1980年5月4日建交、在2002年7月21日與台灣斷交，轉而與中國建交，但因中共對其承諾援助多未落實，因此諾魯2005年5月14日與台灣復交、維持大使級外交關係。目前，我邦交國已減至12國，諾魯是總統蔡英文2016年上任至今，第10個斷交的國家。

據《環球時報》報導，復旦大學國際問題專家信強15日表示，此事再次表明，世界各國越來越不再受台當局「金援外交」和其他手段的蠱惑，也顯示出一個中國原則已成全世界的共識。諾魯願與中國恢復外交關係，既是政治上的順勢而為，也是發展經濟的務實選擇。

華東師範大學亞太研究中心執行長陳弘表示，對於諾魯而言，中國是一個可靠、可信任的伙伴，「中國與太平洋地區國家的互惠互利合作已取得巨大成功，共建一帶一路倡議更提升了該地區多國的經濟水平與民生福祉。相信這些實打實的成果已被諾魯政府和民眾看在眼裡」。

北京外國語大學澳洲研究中心研究員于鐳表示，中國透過共建「一帶一路」倡議已同斐濟、瓦努阿圖等國展開合作，為太平洋島國樹立了很好的「樣板」，這也使中國對諾魯的吸引力日益上升。

中國和平統一促進會研究學習委員會副主任鄭劍說，若賴清德上台後繼續鼓吹「台獨」，挑動兩岸對抗，那麼諾魯的「斷交」只會是一個開始，「他的立場越頑固，頂住壓力做出正確選擇的國家就會越多。」鄭劍說，「九二共識」才是台灣「國際空間」的鑰匙，只有回到「九二共識」，台當局在非政府組織中的地位、與他國經濟社會文化交往的「國際空間」才會有未來，台灣才會有未來。

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