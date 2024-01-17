改善圖地不符！花蓮圖解數化地籍圖整合　18年完成逾9萬筆土地

▲花蓮縣今年辦理區域為花蓮市樹人段、民德段，隸屬花蓮市民政里、民勤里、民德里及民立里等4個里行政轄內。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣土地面積為各縣市之冠，鑒於圖解地籍圖因長期使用，造成圖紙破損及伸縮，雖經辦理圖解數化，大多仍以分幅方式管理，對於跨圖幅土地之複丈作業，則多以人工拼接方式處理，未有一套標準作業機制，亦未能解決累積誤差及圖地不符等問題。

花蓮縣長徐榛蔚考量土地問題影響人民權益甚大，且地籍紙圖經數化整合後，有助於運用電腦技術提高服務效率及提供地理資訊系統應用，責成地政處積極配合中央辦理「圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工作」，透過精密測量技術整合建置地籍圖，解決圖幅接合問題，改善圖地不符情形，提升測量成果精度一致性，並將地籍圖、都市計畫樁位圖及1/1000地形圖套疊整合為同一坐標系統，有利都市計畫之推動與管制及其他多目標使用。

▲今年地籍紙圖數化整合工作皆按預定進度執行，預計於今年年底完成。

地政處長吳泰焜表示，花蓮縣自94年起辦理本工作，至去年止已完成9萬1,900筆土地之地籍圖整合建置套疊，成效良好，除有效提升土地複丈作業效率外，亦減少不同測量人員施測成果不一致的情形，避免土地糾紛爭議，並獲得民眾的信任。

地政處測量科長劉松原說明，花蓮縣今年「圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工作」辦理區域為花蓮市樹人段、民德段，其範圍部分隸屬於花蓮市民政里、民勤里、民德里及民立里等4個里行政轄內，目前皆按預定工作進度執行，預計於今年年底完成。為順利推動工作，縣府與執行機關花蓮地政事務所聯合率團於1月11日拜訪辦理區域內里長，說明工作內容。劉科長強調，因工作無涉及界址調查，無需通知民眾到場配合辦理，但測量人員認為有必要施測較不易施測之地點（如屋後防火巷、屋內牆壁…等）時，民眾在測量人員出示識別證及說明後，配合測量作業，或可撥打電話至花蓮縣政府地政處測量科（03-8332351）或花蓮地政事務所（03-8225135轉206）洽詢。