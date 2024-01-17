助人又改善家計！門諾馬偕護理公費生專班　5年蛻變成南丁格爾

▲門諾醫院護理團隊及馬偕公費生邀請應屆國中畢業學子加入助人行列，接棒擴充東部護理。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

門諾醫院與馬偕醫護管理專科學校合辦護理公費生專班，2月將連辦3場招生說明，盼讓對護理有興趣的國中學子提前立定志向，返院實習的第4屆獎助生胡國榮力邀學子加入助人行列，護理師張偌君則分享離開舒適圈北上接受挑戰，5年時間將會蛻變成最專業、有愛的南丁格爾。



門諾醫院15日迎接10名第4屆馬偕護理公費生返院實習，護理部舉辦溫馨愉悅的相見歡活動，在「我不怕我驕傲」的口號聲中，學長姊現身打氣，鼓勵學弟妹把握實習機會認真學習，並要全力衝刺考取護理師證照後返鄉服務；實習生也回饋在校愉快、充實的就學心得，邀請應屆國中畢業學子加入助人行列，接棒擴充東部護理人才。

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▲實習生胡國榮說 感謝門諾馬偕護理公費生專案，減輕家庭負擔也讓他找到人生方向。



「助人又能改善家計何樂不為！」獎助實習生胡國榮說，感謝門諾馬偕護理公費生專案，減輕家庭負擔也讓他找到人生方向，不後悔選擇這條路，除想要成為社會被需要的人，更要透過護理專才救人、助人，也鼓勵有興趣從事護理工作的國中學子，提前進入護專學習是最正確的選擇，扎實奠定學科及臨床基礎，以利銜接職場需要。



取得護理師證照逾半年的第3屆獎助生張偌君說，北上就讀馬偕雖遙遠，但卻能培養強大獨立性，離開舒適圈，也能有更多成長機會，均有利適應護理工作，希望想要報考專班的學弟妹們不要害怕，勇於相信自己能夠突破困境，開心迎接5年後的蛻變。

▲第4屆馬偕護理公費生返院實習，護理部舉辦相見歡活動。

門諾醫院院長吳鏘亮說，門諾醫院東部護理人員培育計畫，7年來培育許多護理新生加入門諾護理行列，並透過提前實習及在學長姊的帶領下，提早熟悉未來職場環境，能夠在返鄉服務後盡快投入照護工作。



門諾醫院護理副院長林雅蘋說，第1、2、3屆馬偕獎助生已於近年陸續進入護理職場服務且表現優異，獲得醫療團隊、病人及家屬肯定，感謝在全台面臨護理人力短缺的時刻，每年都有在地學子願意加入，並在學有所成時回到門諾，成為花蓮人最強大的醫療後盾。



門諾醫院自2016年與馬偕醫護管理專科學校合辦護理公費生專班，解決東部護理人員招募困難、人力短缺問題，「東部地區五年制護理科獎助生甄選入學」今年預計於2月23日下午3時以及24日上午11時、下午1時，在門諾醫院平安樓8樓會議室，舉辦3場次招生說明會，有意願者可洽詢(03)8241880報名。