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大陸 大陸焦點 特派現場

小三是「公司正妹同事」！陸國企主管出軌　火速踢掉懷孕老婆

▲▼大陸國企主管偷吃女同事。（圖／翻攝自廣州日報）

▲大陸國企主管偷吃女同事。（圖／翻攝自廣州日報）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東順德某國資公司一部門主管1月15日疑似婚內出軌女同事、涉及婚外情的作風說明資料在網路上流傳，引發網友關注。這名女子自稱為廣東順德中心城區城市管理有限公司風控合約部黃姓男主管的前妻，這份資料詳細闡述了她與黃男相戀、結婚，以及黃男與部門張姓女同事出軌的過程，其中或涉及作風不正問題，她請求紀檢部門介入。

據《廣州日報》報導，這份長達11頁的說明文字，是一名女子寫給廣東順鐵控股有限公司、廣東順德中心城區城市管理有限公司的舉報信。

這名女子在材料中沒有具名。她表示，她與前夫黃男相戀10餘年，但在懷孕期間，黃男與部門同事張女發生「婚外情」，且雙方的「偷吃」行為肆無忌憚，黃男多次把夫妻共同財產「打賞」張女，這令前妻難以接受。

▲2人轉帳紀錄。（圖／翻攝自廣州日報）

▲2人轉帳紀錄。（圖／翻攝自廣州日報）

目前，黃男與前妻已於2023年8月辦理離婚手續，但因種種原因，雙方仍在同一屋簷下生活，「他不斷在精神上、心理上折磨我，讓我身心疲憊。」這名女子表示，由於孩子尚小，她希望向「小三」追回婚內黃男所贈予張女的所有禮物、資金。

1月15日下午，涉事企業-廣東順鐵控股有限公司回覆表示，「正在核實中，目前具體情況還不清楚，公司已經安排專人核查中。知情人士透露，該公司紀委已留意到這一事件。

公開資訊顯示，廣東順德中心城區城市管理有限公司，成立於2017年，是一家以從事公共設施管理業務為主的企業。廣東順鐵控股有限公司（佛山市新城開發與建設股份有限公司）是順德區國資三大平台公司之一。

對此，涉事男子黃男表示，「對於網上流傳的材料，肯定是不實的，因相關問題涉及我個人以及公司，我會向公司匯報，適時會進行回應。」

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