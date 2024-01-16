一頁式投資詐騙南警埋伏智取　壽星車手狼狽警局過生日

▲永康分局專案小組一舉查獲張姓車手到案，巧合的是當日正是車手生日，犯嫌只能狼狽在警局過夜慶生。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警永康分局永信派出所，獲報虛擬貨幣投資詐騙金錢案，被害人於臉書上看到一頁式加密貨幣投資廣告遭誘騙匯款，警方受理過程發現詐騙集團仍食髓知味，繼續誘騙被害人投資並相約交付款項，立即成立專案小組，於15日一舉查獲張姓車手到案，巧合的是當日正是車手生日，犯嫌只能狼狽在警局過夜慶生。

永信派出所所長黃貞融表示，副所長張碩峯、警員莊竣程等2員於1月11日接獲被害人李女報案，被害人李女稱於臉書看到詐騙集團的一頁式廣告，加LINE後匯款新台幣5萬元投資加密貨幣，並聽其下載幣商軟體APP，後續聽從指示導致帳號鎖住，竟稱解鎖要付高達23萬元之手續費用，被害人乃發現受騙而報案。

李女報案後，詐騙集團仍花招不斷，稱李女雖然帳號凍結，其仍可以提供另一管道繼續投資加密貨幣，惟須先面交17萬元現金；永康分局永信所副所長張碩峯與偵查隊小隊長張至瑋獲悉立即成立專案小組，由被害人李女配合員警佯稱簽約交付現金款項，將詐欺車手誘騙出來，順利於15日於永康區中山南路一帶將車手27歲張嫌查緝到案，並扣得1萬多元贓款、手機及偽造文件等證物，全案依詐欺罪嫌偵處，且當天碰巧正是張嫌生日，只能狼狽在警局過夜。

永康分局分局長甘炎民表示，打擊不法，維護市民生命財產安全，讓居民免於恐懼，是警方責無旁貸之責任，本案發生後，警方即成立專案小組，整合警力，發揮團隊效能，迅即查獲詐騙車手到案；也提醒民眾，詐騙集團日漸猖狂，導致詐騙案件居高不下，誆稱保準獲利穩賺不賠等話術連連不斷，民眾遇到對方以任何理由要求錢財交付或匯款轉帳時，要謹記「停、看、聽｣原則，暫停付款、冷靜觀察，並立即撥打165反詐騙諮詢，聽聽專家怎麼說，或就近至警察機關求證。