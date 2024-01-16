　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

一頁式投資詐騙南警埋伏智取　壽星車手狼狽警局過生日

▲永康分局專案小組一舉查獲張姓車手到案，巧合的是當日正是車手生日，犯嫌只能狼狽在警局過夜慶生。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲永康分局專案小組一舉查獲張姓車手到案，巧合的是當日正是車手生日，犯嫌只能狼狽在警局過夜慶生。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警永康分局永信派出所，獲報虛擬貨幣投資詐騙金錢案，被害人於臉書上看到一頁式加密貨幣投資廣告遭誘騙匯款，警方受理過程發現詐騙集團仍食髓知味，繼續誘騙被害人投資並相約交付款項，立即成立專案小組，於15日一舉查獲張姓車手到案，巧合的是當日正是車手生日，犯嫌只能狼狽在警局過夜慶生。

永信派出所所長黃貞融表示，副所長張碩峯、警員莊竣程等2員於1月11日接獲被害人李女報案，被害人李女稱於臉書看到詐騙集團的一頁式廣告，加LINE後匯款新台幣5萬元投資加密貨幣，並聽其下載幣商軟體APP，後續聽從指示導致帳號鎖住，竟稱解鎖要付高達23萬元之手續費用，被害人乃發現受騙而報案。

▲永康分局專案小組一舉查獲張姓車手到案，巧合的是當日正是車手生日，犯嫌只能狼狽在警局過夜慶生。（圖／記者林東良翻攝，下同）

李女報案後，詐騙集團仍花招不斷，稱李女雖然帳號凍結，其仍可以提供另一管道繼續投資加密貨幣，惟須先面交17萬元現金；永康分局永信所副所長張碩峯與偵查隊小隊長張至瑋獲悉立即成立專案小組，由被害人李女配合員警佯稱簽約交付現金款項，將詐欺車手誘騙出來，順利於15日於永康區中山南路一帶將車手27歲張嫌查緝到案，並扣得1萬多元贓款、手機及偽造文件等證物，全案依詐欺罪嫌偵處，且當天碰巧正是張嫌生日，只能狼狽在警局過夜。

▲永康分局專案小組一舉查獲張姓車手到案，巧合的是當日正是車手生日，犯嫌只能狼狽在警局過夜慶生。（圖／記者林東良翻攝，下同）

永康分局分局長甘炎民表示，打擊不法，維護市民生命財產安全，讓居民免於恐懼，是警方責無旁貸之責任，本案發生後，警方即成立專案小組，整合警力，發揮團隊效能，迅即查獲詐騙車手到案；也提醒民眾，詐騙集團日漸猖狂，導致詐騙案件居高不下，誆稱保準獲利穩賺不賠等話術連連不斷，民眾遇到對方以任何理由要求錢財交付或匯款轉帳時，要謹記「停、看、聽｣原則，暫停付款、冷靜觀察，並立即撥打165反詐騙諮詢，聽聽專家怎麼說，或就近至警察機關求證。

ET快訊
礁溪旅館擄女！他與警開槍對轟　中彈倒地畫面曝
快訊／一年兵鑑測不合格「須留訓」　通過才能領1萬800元
2023信用卡龍頭是這家！　全年刷超過8500億元
黃曙光接國防部長促「綠白合」？　綠委點2白委：內閣可考慮人才
小S女兒滿18歲了！開趴穿超辣　「鏡面反射畫面」大解放
國1下車察看　後車追撞！他慘死自己車子輪下
快訊／安晨妤4點聲明「無介入他人家庭」！　要正宮道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

離家32年精障男過世成無名氏　南警助找回身分魂歸故里

一頁式投資詐騙南警埋伏智取　壽星車手狼狽警局過生日

深化台日友誼　日本和歌山市贈板橋竹燈

佛光山三重禪淨中心送暖　贈三重區公所臘八粥結緣祝福

萬里漁港東外堤延伸工程開工　侯友宜盼打造安全漁作環境

移動出行新選擇　新北共享運具再添生力軍

消防叔叔謝謝您　學子感謝留言灌爆台南消防隊

美佑東區日照中心參訪南消崇善分隊　感謝消防人員辛勞

桃園公布113年春節應景食品　首波抽驗結果

桃園推動智慧農業　逐步實現科技和精準農業

施明德肝癌病逝 享年83歲

蹦闆訪問街友發錢突被包圍！　收工感嘆：幫助真正努力的人

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

如何安撫哭泣中的女友？　男友秀鈔能力秒露笑容XD

「立院龍頭」支持誰？　民眾黨團要求藍綠提4具體承諾

戴資穎重返世界第3！　為球迷這舉動向東宗致歉

李荷妮產後回歸化身「雙面寡婦」　自豪一打十七...根本超ㄎ一ㄤ

女問「為何視訊不跟她掛睡」　男友秒回：手機爆炸躺更久

5億高中生命案再開庭！　夏男仍否認假結婚

離家32年精障男過世成無名氏　南警助找回身分魂歸故里

一頁式投資詐騙南警埋伏智取　壽星車手狼狽警局過生日

深化台日友誼　日本和歌山市贈板橋竹燈

佛光山三重禪淨中心送暖　贈三重區公所臘八粥結緣祝福

萬里漁港東外堤延伸工程開工　侯友宜盼打造安全漁作環境

移動出行新選擇　新北共享運具再添生力軍

消防叔叔謝謝您　學子感謝留言灌爆台南消防隊

美佑東區日照中心參訪南消崇善分隊　感謝消防人員辛勞

桃園公布113年春節應景食品　首波抽驗結果

桃園推動智慧農業　逐步實現科技和精準農業

「MG全新跑旅」發表現身！2.0升渦輪搭上超帥外觀、豪華車艙

向堅守前線國軍致敬！中華郵政推春節勞軍包裹優惠　郵資打8折

超狂女運將！計程車後車廂「明火炒菜」　網直呼超危險

60年「麗珠什錦麵」再度歇業！1／21最後營業日　老闆：人手不足

女子叫外送吃到「整顆鋼絲球」！　店家認賠：衛生一直在調整

智能「地籍謄本櫃員機」　申領謄本簡易又快速

中科生活圈房價大比拼　后里購屋幸福指數最高

小貨車乘客囂張亮槍...網友狂酸　台南警找到人了「是手槍打火機」

桃園擄女到宜蘭！他「對警開3槍」遭反擊7槍　無呼吸心跳送醫搶救

第一視角曝！台66線大貨車煞不住「撞噴5車」　他下車查看遭輾亡

撿便宜看過來！9道菜2千元有找 小資族輕鬆入手金牌廚神年菜

地方熱門新聞

學子感謝留言灌爆台南消防隊

美佑東區日照中心參訪南消崇善分隊

深化台日友誼　日本和歌山市贈板橋竹燈

新北粉紅櫻花將開　浪漫花況曝光

騎士阿婆灣摔車　「飛醫」路過接手搶命

佛光山三重禪淨中心　贈三重區公所臘八粥

大掃除後落實垃圾分3類 　電池回收3步驟

民眾黨台南得票相當亮眼

萬里漁港東外堤延伸工程　侯友宜盼打造安全漁作環境

移動出行新選擇　新北共享運具再添生力軍

抗議違憲惡法票數高王家貞感謝鄉親支持

守護基本盤且小有突破姚正玉：同志仍須努力

黃偉哲給家長的一封信叮嚀健康安全過寒假

一頁式投資詐騙壽星車手狼狽警局過生日

更多熱門

相關新聞

北市男進彩券裝闊下注65萬　害慘店員

北市男進彩券裝闊下注65萬　害慘店員

沒錢就老實點！北市陳姓男子前往大同區某彩券行，向吳姓店員表示投注賽事即將開始，請店員先替他下注65萬元，並稱等等就會支付，女店員誤以為陳有能力支付，並替他下注，豈料對方卻一毛都拿不出來，事後只好報警處理。士林地檢署偵結，依詐欺罪將陳男提起公訴。

桃園女司機嫌收入不夠兼當車手！還邀同行一起賺　她身帶74萬遭逮

桃園女司機嫌收入不夠兼當車手！還邀同行一起賺　她身帶74萬遭逮

圍捕畫面曝光！車手「開車衝撞警察」1落網1在逃

圍捕畫面曝光！車手「開車衝撞警察」1落網1在逃

即／新北警抓車手遭開車衝撞　1人落網1棄車逃

即／新北警抓車手遭開車衝撞　1人落網1棄車逃

姊妹檔售「空氣」演唱會門票騙14人

姊妹檔售「空氣」演唱會門票騙14人

關鍵字：

一頁式壽星車手詐欺

讀者迴響

熱門新聞

賤葆後宮正妹-1！　YTR晨晨「永遠不會進步」宣布退出

全台急凍！下波強冷空氣恐達寒流　連3天最低溫

4歲童坐車被風箏線割喉　大量爆血身亡

「提早到公司吃早餐」主管搖頭！網聽懂暗示

趙少康嘆跑票百萬　投柯後悔來不及了

口臭半年！他常做「1動作」慘了　醫：罹癌第二期

桃機排安檢1小時　旅客怨現場混亂

「噴射橘貓」抓住院門噴強力水柱

吳慷仁擊敗梁朝偉！《但願人長久》奪香港影帝

狄鶯遭疑摔mic飆罵嚴立婷！怒發聲：我到底得罪誰？

北極冷渦大南移！　「今年最強冷空氣」連凍5天時間曝

前元祖少奶安晨妤爆「當小三偷吃醫師人夫」！

強冷氣團南下直逼寒流　台北探10度

全聯最大買1送1來了！年前囤貨必衝

人妻健身房露奶跑步　下場曝光

更多

最夯影音

更多
施明德肝癌病逝 享年83歲

施明德肝癌病逝 享年83歲
蹦闆訪問街友發錢突被包圍！　收工感嘆：幫助真正努力的人

蹦闆訪問街友發錢突被包圍！　收工感嘆：幫助真正努力的人

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

如何安撫哭泣中的女友？　男友秀鈔能力秒露笑容XD

如何安撫哭泣中的女友？　男友秀鈔能力秒露笑容XD

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面