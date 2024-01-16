假帳號賣「公仔+演唱會門票」人間蒸發　狂騙22粉絲...惡男下場曝

▲桃園市賴姓男子明知自己並無「泡泡瑪特公仔」、「李泳知演唱會」等公仔商品或門票可供販售，利用臉書帳號在網路上販售，多名粉絲購買後方知被詐騙。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市賴姓男子欠債無力償還，竟異想天開利用網路上虛擬帳號販售「泡泡瑪特公仔」、「李泳知演唱會」、「李俊昊見面會」等門票或公仔商品，透過臉書、Dcard票券版販售，導致大批粉絲依照賴男指定銀行帳戶匯款購買，賴男詐騙得款後卻用於還債，並拒絕交付門票或商品，粉絲直覺受騙報警提告。桃園地檢署複訊後，賴男坦承犯案不諱，檢方偵結依以網際網路對公眾散佈而犯詐欺取財罪嫌提起公訴。

檢警調查，26歲的賴姓男子積欠大批債務無力償還，明知並無門票或公仔等商品可供販售，去年卻透過網路在社群臉書、Dcard票券版，公開販售包括「泡泡瑪特公仔」、「李泳知演唱會」、「李俊昊見面會」、「玩具熊公仔」、「盲盒公仔」等商品或門票，導致大批粉絲依照賴男指定銀行帳戶匯款購買，但賴根本沒有這些票券或公仔，得款後也全部拿來償還自身債務。

包括林姓等22名粉絲屢次催討商品或門票，賴男卻再三推託，且拒不交出門票、公仔等商品，還拒絕退款，受害粉絲憤而向北市大安警分局、桃園平鎮警分局報案提告。

桃檢調查時，賴男坦承犯案，警方則提供受害粉絲匯款單據等佐證，足證賴男犯行明確，受害粉絲被騙款項多達數十萬餘元，檢方依賴男22次詐欺取財犯行分論併罰，偵結依以網際網路對公眾散佈而犯詐欺取財罪嫌提起公訴。