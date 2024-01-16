強化兒童醫療　林口長庚召開「新生兒感染防治新進展」國際研討會

▲林口長庚召開「新生兒感染防治新進展」國際研討會。（圖／林口長庚提供）

記者楊淑媛／桃園報導

近幾年感染症猖獗，新生兒抵抗力低，若能有效做好感染症防治，將可減少新生兒死亡並改善兒童健康。為凝聚國內對新生兒感染防治的共識，林口長庚醫院新生兒科舉辦「新生兒感染防治新進展」國際研討會，期以精進新生兒感染症的防治並與國際同步，提升國內新生兒的醫療照護品質。

林口長庚新生兒科江明洲主任16日指出，新生兒敗血症和腦膜炎是導致新生兒死亡與重大後遺症的重要因素之一，若能有效的防治，將有助於減少新生兒死亡並改善兒童健康。林口長庚醫院邱政洵副院長特別邀請兩位國際知名教授來台分享新知，其中來自美國加州大學醫學院聖地牙哥兒童醫院的John Bradley教授，是國際知名的感染科醫師、抗生素及微生物學專家，於會中分享新生兒敗血症及腦膜炎治療之國際最新進展。

另一位來自英國倫敦學院大學兒童醫院的藥理學Joseph Standing教授，在感染藥物和兒童藥物的發展上有卓越的貢獻，於會中從藥物動力學的角度介紹腦膜炎的藥物治療，講解如何讓抗生素藥物在新生兒的腦部達到理想的治療劑量。兩位專家的演說，帶給現場與會者許多醫療新知與收穫。

林口長庚醫院擁有全國最大的新生兒醫療中心，長期致力於提升兒童健康，近年並積極推動醫療國際化，展開國際合作，2023年已與新加坡國立大學醫院及SingHealth醫療集團簽立合作備忘錄，雙方將共同在醫療、教育及研究等層面緊密合作；未來也將持續與全球專家學者交流，學習國際新知，致力提升台灣兒童醫療品質。

近年台灣新生兒數量逐年下滑，2023年的出生數更創歷史新低，林口長庚積極配合政府政策投入各項兒童醫療，期提高兒童照顧品質。為提升新生兒轉診救護時效，於1989年成立24小時轉診專線，由兒科醫師領軍展開新生兒外接服務，2020年再將重難罕病童增列入外接服務範圍；2023年再創全國之先，以5G救護車進行外接服務，更增進新生兒及重難罕病童之轉送安全。

「新生兒感染防治新進展」國際研討會13日假桃園A8福容大飯店舉行，由長庚醫療財團法人決策委員會程文俊主任委員、林口長庚醫院陳建宗院長、林口長庚兒童醫學中心林奏延名譽院長揭開序幕，包括：衛福部醫事司劉越萍司長、台灣新生兒學會林鴻志理事長等貴賓出席。