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《捕捉希望》數位攝影展　癌友透過攝影領悟到大自然自癒力

▲《捕捉希望》數位攝影展

▲《捕捉希望》數位攝影展，即日起林口長庚醫院展出，副院長林永昌(左)歡迎民眾來參展。（圖／林口長庚提供）

記者楊淑媛／桃園報導

癌症希望基金會舉辦第九屆「捕捉希望」數位攝影比賽作品，本(9月)巡迴抵林口長庚紀念醫院。獲得「癌友組佳作」的碧芬，2016年確診乳癌二期，在林口長庚醫院醫療團隊為期一年的細心治療與照顧之後，如今只需要定期追蹤；經過病痛的洗禮，碧芬深刻體悟「把握當下，當自己時間的主人，做自己想做的事」。

▲《捕捉希望》數位攝影展

▲癌症病友組佳作「自癒力/劉碧芬」。（圖／林口長庚提供）

碧芬在偶然的機會下，看到一根樹幹上的拉繩緊緊融入樹幹，繩子是外來物，但樹幹包容著它，這個畫面激勵著碧芬，期許自己也能像此樹一樣，接納腫瘤成為身上的一部分且和平共處，學習樹木的強大自癒力量！碧芬分享道：「雖然我們的身體是很複雜的結構，但是我們生病後也有自我修復的能力，好好愛自己，一定會長出新的力量。」

▲《捕捉希望》數位攝影展

罹癌不是生命旅程的終點，治療所帶來的不適，往往需要心理的轉念跟調適。林口長庚紀念醫院副院長林永昌說：「好的醫療可以治療疾病，有適當的休閒嗜好可以促進身心康復，攝影就是很好的選擇。」癌症希望基金會董事長王正旭也表示：「捕捉希望比賽期盼鼓勵記錄生命中的感動時刻，不論是抗癌的孤獨艱辛、親友的相依相守，亦或醫病間的互信陪伴，都經由一幀幀照片娓娓道來，傳遞最動人的勇氣與希望!」

第九屆「捕捉希望」數位攝影比賽作品，於6月起至全台10家醫院巡迴展出，希望鼓勵與癌同行的人透過按下快門，紀錄下這些生命故事，傳遞出動人的勇氣與希望。本屆共有253件參賽作品，最終選出癌症病友組、病患親友組、醫療團隊組共有25幅作品脫穎而出，作品中有許多感人至深、充滿勇氣和希望的故事，讓民眾看到生命堅韌和光芒。

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