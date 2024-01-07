全國檢察長選舉查察視訊會議　提偵辦境外勢力6原則

▲最檢察署於5日舉行全國檢察長選舉查察視訊會議。（圖／最高檢察署提供，下同）

記者陳崑福／台北報導

投票日期將屆，為使全國檢、警、調各執法機關偵辦境外敵對勢力介選、選舉賭盤及假訊息案件能有更全面的宏觀視野、掌握偵辦技巧及強化法律論述能力，最高檢察署於5日舉行全國檢察長選舉查察視訊會議，最高檢彙整提供偵辦境外勢力介選、村里長等公職人員赴陸參訪、旅遊等6原則，提供各機關辦理查察妨害選舉案件參酌。

法務部蔡清祥部長、檢察司郭永發司長、調查局王俊力局長、廉政署王蚥馮成副署長、臺高檢張斗輝檢察長、臺南高分檢朱家崎檢察長、高雄高分檢費玲玲檢察長、金門高分檢毛有增檢察長等人參與，就最近選舉查察情勢充分交換意見，凝聚團隊共識。

蔡清祥指出：「雖然外界有些報導不盡公平，也不是完整真實面貌，不過我們要堅定立場，在不違反偵查不公開的前提下，以嚴謹的態度，該澄清就立即澄清。」、「投票日期將屆，偵查作為要特別審慎處理，因為這段時間只要有一點瑕疵或空間，而受外界指責，是我們不願意看到的。對於妨害選舉案件，檢察長一定要全盤掌握，不容有任何閃失。」

邢泰釗表示：「不論傳統或各種前所未有形式、面貌出現之新型態妨害選舉案件，幕後頗都是金錢在運作而且源頭頗多來自境外。」「偵辦這類案件難度高而且瞬息萬變，需要高度的信心與互信。信心源於大膽假設、小心求證；互信則來自於團隊的專業智能。」

基隆地檢署李嘉明檢察長、臺中地檢署張介欽檢察長及橋頭地檢署張春暉檢察長並親自報告該地檢署偵辦境外介選、選舉賭盤案件所遭遇之困境及突破，提供與會檢察長作為辦案經驗分享及交流。

會中，因應近期若干人士對檢察機關辦理113年二合一選舉查察所提意見及疑慮，最高檢察署參酌各方意見並詳考相關法令及判決見解，擬具「辦理選舉查察案件Q&A」詳予說明，提供偵辦境外勢力介選、村里長等公職人員赴陸參訪、旅遊等6原則，各機關辦理查察妨害選舉案件參酌，並作為法律宣導使用。