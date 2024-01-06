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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

回首浪子人生迷途漩渦　「藝啟新生」賴啟源人生重開機

▲▼賴啟源舉辦個展，法務部長蔡清祥（左）親自到場鼓勵。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲賴啟源舉辦個展，法務部長蔡清祥（左）親自到場鼓勵。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／台北報導

半百回首，毒品開啟迷亂旅程，輟學後陷入江湖，沉迷賭場、酒店，尋求刺激。好奇心驅使下，啟源染上毒癮，以為可輕易戒掉，卻陷入不歸路。家人伸手相助，但毒癮痛苦令啟源難以自拔，愛者心碎最終遠離。而沉醉在迷茫的日子裡，讓啟源一再的失去自我，直到因販賣毒品遭到判刑19年6個月，沉淪毒海的漩渦才暫得平息。

不放棄的母愛盼得浪子回頭

從入獄以來母親一個月至少來看啟源兩次，服刑一年多後母親曾有兩個多月突然都沒有來看啟源，讓啟源內心有滿滿的擔憂。寫信未果，直至父親攙扶著母親前來，才得知母親因工作過勞腎衰竭急救。出院後母親病容讓啟源心如刀割。悔恨當初選擇改過，啟源發誓每日誦地藏菩薩本願經，祈求父母平安。深感母愛，啟源立即戒菸，為戒毒奠定基礎，展開改變未來的行動。

雕塑心靈之美 洗心革面 14年奪獎42件 感謝師恩

當時適逢臺中監獄與更生保護會臺中分會共同辦理「雕塑心靈之美技訓班」招生，啟源就報名參加，在七彩工坊啟發了啟源對藝術的興趣，進而全心投入水墨、膠彩、水彩、油畫及漆器創作。「雕塑心靈之美技訓班」14年藝術教育中奪獎42件，在從事藝術創作後，讓啟源更冷靜下心來思考著自己人生，每當看到自己創作完成，這種從無到有，每一筆、每一步驟都費勁的用心努力，讓啟源明白人生就是要築夢踏實、一步一腳印。錯誤的迷途已成過往，潛心學習重新定位啟航，從藝術創作上再重新出發!！

化親子思念「築夢」入畫，懺悔錯過的親情

啟源入監服刑時，女兒國中一年級。孩子平日要上課，啟源幾乎很少有機會看到她，僅能從母親於懇親時帶來女兒的照片，讓啟源能夠看到孩子成長的模樣。在漫長的服刑日子中，尤其在夜深人靜時，啟源經常想念著啟源唯一的女兒。啟源後悔自己的無知，沒能夠在孩子身旁陪伴她的成長，於是啟源便將自己對女兒思念化做兩幅作品「築夢一」、「築夢二」。參加了中部美展，也幸運的榮獲彩墨類入選。在藝術創作中啟源可以找到一個出口，懺悔錯過對孩子成長的陪伴。

藝啟新生 微光照亮更生路

出監重返家庭除了重拾天倫之樂，陪伴高齡父母之外，也很感謝女友一路相伴。在啟源即將出監的二年的期間，女友不辭辛勞幾乎每天去探望啟源，給予啟源最大的精神鼓勵，並在啟源假釋出監後，一路陪伴著啟源去面對生活的各項挑戰。啟源和女友的相識，就是一種緣分，她讓啟源明白平凡、平淡、平安的日子，才是真正的人生。啟源感謝能在更生保護會更生美展舉辦個展，讓他的作品能於臺中市立大墩文化中心展出。也期望能在黑暗中擦亮自己之餘，也能以自己微小的光，為照亮更生人改過遷善的道路盡一點棉薄之力。

▼法務部長蔡清祥（左）仔細端詳賴啟源的作品。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲▼賴啟源舉辦個展，法務部長蔡清祥（左）親自到場鼓勵。（圖／臺灣更生保護會提供）

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