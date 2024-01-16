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百貨手扶梯偷拍正妹裙下風光　現役軍人累犯遭勒令退伍+判3月

▲桃園市陳姓現役軍人去年6月間在桃園區某百貨公司搭乘手扶梯時，趁機偷拍前方妙齡女子裙下風光被察覺，事後報警提告。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲陳姓現役軍人去年6月間在桃園區某百貨公司搭乘手扶梯時，趁機偷拍前方妙齡女子裙下風光被察覺，事後報警提告。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者沈繼昌／桃園報導

在桃園市某陸軍單位服役的陳姓現役軍人，去年6月間在桃園市某百貨公司閒逛，其中在10樓搭乘手扶梯往上層時，見前方身材曼妙小姐身穿短裙，竟偷偷以手機偷拍裙下風光，女子驚覺後要求陳男刪除手機影像同時報警處理；桃園地院審理時，陳男坦承不諱，法官查出陳男曾有類似偷拍前科且被處以緩刑，仍不知悔改，法官審結依無故攝錄他人性影像罪，處有期徒刑3月，還可上訴，陳男事後已遭軍方於去年8月1日勒令退伍。

檢警調查，27歲的陳姓男子在桃園市某陸軍單位服役，去年6月30日晚間8時許，陳男在桃園區某百貨公司桃園店10樓搭乘手扶梯往11樓向上，見前方女子身形曼妙且穿著短裙，偷偷以手機由下往上拍攝女子短裙隱私部位，遭鄰近客人提醒後，女子驚覺陳男身形詭異疑似以手機偷拍，當場制止後並要求陳男刪除手機偷拍影像檔案，隨即打電話向桃園警分局報案處理。

桃園地檢署檢察官複訊時，陳男坦承犯行不諱，被害女子亦指證歷歷，警方並提供百貨公司現場監視錄影器畫面截圖照片佐證，檢方偵結依妨害秘密罪嫌向桃園地院聲請簡易判決處刑。

桃園地院法官審理時，法官認為被告身為現役軍人，與告訴人素不相識，僅為滿足一己私慾，竟持手機攝錄其身體隱私部位，顯不尊重告訴人之性隱私，造成其身心受創並影響生活；法官審酌被告曾於2017年間曾犯無故竊錄他人身體隱私部位罪，並經台北地檢署為緩起訴處分，孰料再犯本案，惟念其犯後坦認犯行，尚非全無悔意且自陳有與告訴人調解之意願，法官審結依無故攝錄他人性影像罪，處有期徒刑3月，得易科罰金，本案還可上訴。

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