選前倒數不鬆懈！法務部長赴士檢慰勉假日留守、積極查賄檢察官

▲士林地檢署顏迺偉檢察長假日積極反賄選宣導，法務部長蔡清祥（右二藍色外套）獲悉後特別前往，活動結束後，更帶水果慰勉假日留守地檢署的檢察官們。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

選舉進入倒數！士林地檢署顏迺偉檢察長把握選前黃金週，再度前往汐止區「拱北殿」舉辦的拱北公益文化楓葉祭，向前來賞楓與健行的民眾宣導反賄選，法務部蔡清祥獲悉後，也驅車前往給予同仁肯定及打氣，活動結束後，部長更貼心帶水果到地檢署慰勉犧牲假日留守即積極查賄主任檢察官、檢察官們。

士林地檢署表示，昨（7日）顏迺偉檢察長前往轄區新北市汐止區「拱北殿」慶祝建廟125週年，舉辦的拱北公益文化楓葉祭，向前來賞楓及參加健行民眾宣導反賄選，以有獎徵答，以平易近人、走入人群的方式，吸引民眾聆聽、進而認同反賄選理念，讓乾淨選舉深植民心。

▲士林地檢署前往拱北殿反賄選宣導。（圖／記者黃宥寧翻攝）

法務部蔡清祥部長獲悉士檢積極宣導反賄選，縱使假日也不休息，特在活動進行中驅車前往活動現場，給予辦理反賄選宣導的同仁，包括士檢觀護主任及同仁與犯罪被害人保護協會士林分會林志銜主任委員及分會其他委員、志工數10人表達肯定及打氣，更到反賄選攤位參加有獎徵答的民眾親切打招呼，獲民眾正面迴響。

▲蔡清祥部長帶水果到士檢，慰勉犧牲假日留守地檢署且積極查賄的主任檢察官、檢察官們。（圖／記者黃宥寧翻攝）

反賄選活動結束後，蔡部長帶水果緊接著到士檢，除視察選舉也慰勉犧牲假日辛苦留守及積極查賄的主任檢察官及檢察官們。座談間，部長也再次叮嚀，投票日趨近，大家要持續以嚴謹的態度，妥慎查處選舉不法，過程中避免任何瑕疵而造成外界誤解。

士林地檢署強調，對於部長假日中仍親自到來給予勉勵，深感振奮，也將秉持檢察官勇於任事的精神及摘奸發伏的使命，持續盡心盡力做好選舉查察，齊心守護台灣的未來。

