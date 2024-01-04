更生X馨生年貨大街將登場　更保臨時董事會充滿感恩

▲法務部長蔡清祥（左），與臺灣更生保護會董事長張斗輝（右），共同展示感謝狀。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／台北報導

臺灣更生保護會去年底召開臨時董事會，加班處理更保的會產活化問題，會中也由法務部長蔡清祥，頒贈感謝獎盃給與即將卸任的董監事，溫馨滿滿。此外，臨時董事會也敲定，今年「更生X馨生年貨大街」將於1月20日假台中市舉行，未來也會讓年貨大街成為常態性活動。

更保的房產多數屋齡老化，會產活化是必經過程，如房屋維修、改造或參與合建等，可提升房價、延長房屋壽命及增加會產收益，得以使會務永續發展。因此這次加開董事會，聚焦在會產房屋維護及危老合建等議題，針對屋齡老化的會產，參與合建是為有效方案之一，可透過資源整合、風險分散、專業知識共享及最佳經濟效益等優勢，藉此取得本會最佳利益為目標。

此外，因本屆董監事任期3年即將屆滿，更保董事長張斗輝特別製作感謝獎盃，敦請法務部長蔡清祥頒發，感謝董事、監察人的辛勞。而張斗輝也感謝這一屆3年來完成許多議案，他表示，「包括我們勇敢地踏出投資基金的第一步，在過去這幾年更生保護各方面都有長足的進步，更生事業或者是防止再犯、更生人復歸，目前正是行政院重點執行政策，日前也陪同參與監所教化暨保護事業有功人士晉見總統，總統非常肯定各位董監事的努力，再次感謝各位董事、監察人對於更生保護會的支持。」

至於法務部保護司督導參事林嚞慧也參與會議，並指出，依據《財團法人臺灣更生保護會財產取得或處分審查要點》規定，原則上採取「不合建、不出售、不出借」的三不政策，但因為時代變遷，更生保護會的會產逐漸老化，也應就個案評估之後，對於整個更生保護事業之推展最有效益時，提出具體評估計畫，報董事會討論與同意，法務部也會尊重評估結果。

另外，去年首度舉行「更馨生年貨大街」，將更生人與馨生人的優質商品，更多呈現在國人面前，獲得極佳效果。因此臨時董事會也決議，今年將再度舉行「更生X馨生年貨大街」，敲定1月20日假台中市舉行，未來也會讓年貨大街成為常態性活動。

▼更生X馨生年貨大街即將於台中市登場。