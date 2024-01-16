國會大洗牌！新科、現任立委搶辦公室「風水寶地」　一樓層近乎團滅

▲立委選戰幾家歡樂幾家愁，有人歡慶連任也有人準備打包搬離。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

2024大選落幕，在國會部分，包含未競選連任跟落選者，近半數立委將離開立法院，其中不少資深老將意外落馬，而許多政治人物迷信風水，新任就職時也要挑挑揀揀、選好位置，立法院25日將進行辦公室抽籤，《ETtoday新聞雲》記者實際走訪國會委員研究室大樓「看風水」，已有委員已經打包好準備搬離，有樓層幾乎滅團也有部分樓層「全壘打」，是否地靈人傑屬鬼神之說，但也成為不少委員及助理私下趣談。

立法院共有113名立法委員，在這次2024大選中，將迎來53位新面孔，國會大洗牌，而立委國會辦公室分散於12層樓高的中興大樓、4層樓的青島一館、2層樓的青島二館，若觀察區域立委選舉結果，中興大樓成績慘澹，有37位立委即將離開，其中以5樓戰況最為慘烈。

5樓的6間辦公室中不乏資深老將及高聲量國會議員，民進黨立委何志偉、國民黨立委費鴻泰都在初選就鎩羽而歸，民進黨立委羅致政、民眾黨立委賴香伶在選戰中落馬，民進黨立委蔡適應交棒給鄭文婷也未成功，即便是預期輕騎過關的國民黨立委林思銘，也僅些微差距勝過對手王婉諭。11樓則堪稱中興「風水寶地」，除立委趙天麟成功交棒黃捷、以及國民黨立委溫玉霞未競選連任外，其餘人都順利留在國會。

而青島一館素有「縣長館」之稱，2020年國會曾經創下100％連任率的佳績，且自2001年以來，出現超過10位縣長，包括2001年的台東縣長徐慶元、嘉義縣長陳明文；2005年的台北縣長周錫瑋、苗栗縣長劉政鴻、嘉義市長黃敏惠、屏東縣長曹啟鴻；2009年的新竹縣長邱鏡淳、嘉義縣長張花冠、台東縣長黃健庭，2018年的台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲、金門縣長楊鎮浯，他們立委任內的研究室都位於青島一館，該處被許多委員視為風水寶地。

在此次選戰中，青島一館僅三位立委中箭落馬、分屬不同黨派跟樓層，包含民進黨立委張廖萬堅、時代力量立委王婉諭、國民黨立委陳以信，另也有民進黨立委湯蕙禎、國民黨不分區立委張育美、曾銘宗、吳怡玎、廖婉汝、鄭麗文未競選連任，立委陳明文跟余天則是順利交棒。

而「青島二館」立委辦公大樓讓許多較迷信的委員避之唯恐不及，由於過去常有立委爭取連任失利，一直被認為風水不佳，不少人抽到後也會選擇私下交換，整館只有七連霸原民立委高金素梅始終屹立不搖。2024大選依舊「落選率」驚人，6位委員中有一半不敵對手，民進黨立委蔡培慧、莊競程、高嘉瑜都落馬，國民黨則是不分區立委游毓蘭未競選連任，僅剩高金素梅及國民黨立委陳玉珍成功連任。

然而，風水之說僅供參考，若要成功連任，還是要需要勤跑基層、專業問政，取得人民大力支持，否則就算八字再重、風水再好也難逃敗選命運。