柯文哲首談內參民調失準原因　媒體人：承認沒穿褲子真的很難？

▲民眾黨主席柯文哲。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨主席柯文哲參選總統不信各家民調自己位居老三，並公布自家內參民調，強調自己是第二名，但最終開票卻以369萬多票、26.46%得票率落居第3，引來部分質疑。對此，柯文哲說明，內參民調，絕對不可能造假，而影響大選結果的關鍵是投票率高低，沒想到一番話讓資深媒體人謝寒冰批評，「承認沒穿褲子真的很難？」

謝寒冰砲轟，柯文哲說內參民調全市話其實貼近選舉結果，是加計手機後才不準，但藍白合時堅持不接受全市話的不就是他？

針對內參民調爭議，柯文哲說，他們的內參民調有兩種，一是「全市話」、二是「市話加計手機」，無論哪一種，每次公布都有完整揭露選項報表、交叉分析表、及各項原始資料，也開放大家下載檢驗，絕對不可能造假。

柯文哲指出，在「全市話」部分，封關民調其實與結果非常接近，但他們在評估選情時，採「加計手機」後的數字，因為年輕族群平日很少接市話，必須加權計算才能貼近選舉人口母體樣本，只是這個調查結果要等於「現實」，就要看「投票率高低 」，年輕族群投票率愈高，就會與他們的民調結果更接近，「但這一次投票率僅七成一，使結果不如預期。」

對於其他家民調，柯文哲也表示，他最後的得票率為26.5%，如果以封關民調來看，大多數的民調都把他的支持度壓低，「而且是長期刻意打壓，以營造棄保效應。特別是美麗島民調，一度做出我只有14%佔比，顯然失準。」