會不會接侯友宜電話？　柯文哲：再講吧！手機不在我身上

▲民眾黨黨主席柯文哲時事回應。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

面對國民黨開始抓戰犯，批評民眾黨造成「藍白合」破局，民眾黨主席柯文哲妻子、醫生陳佩琪16日爆料，有人打好幾次電話給柯文哲，但被柯拒接，而陳也認為會把私訊唸出來的人，接了搞不好被錄音，暗指新北市長侯友宜。面對是不是拒接侯友宜電話？柯文哲17日僅表示，不是拒接，是平常手機由助理拿著，根本不在身上。

柯文哲17日上午出席民眾黨黨務會議後，在中央黨部進行媒體訪問。針對陳佩琪昨發文暗指柯拒接侯電話，柯文哲表示，「她應該修改了吧？」自己昨天回去跟她講說，「哎唷，你寫這些幹什麼？」至於到底是拒接誰的電話？柯文哲稱「不是拒接啦！」只是因為平常手機交給助理拿，自己也沒有時間，常常要隔一天才知道。

媒體追問，倘若侯真的打過去，會不會接電話？柯文哲僅說，「再講吧！」因為手機根本不在自己身上，特別是常常要開會。被問到是否還對先前侯友宜唸出簡訊感到不開心？柯文哲回應，選完就結束了。

另外，關於陳佩琪認為柯文哲不能屈居當副手，當時不願意當副手，是不是擔心民眾黨的前途？柯文哲認為，這個以後再做分析，因為台灣總統大選的競選主軸若被拉回統獨，「不用選，我都知道選舉結果，一定是綠營的贏。」目前整個台灣在美中之間，台灣還是比較傾向美國，這是一個事實，要想辦法讓台灣選舉脫離統獨競選主軸。