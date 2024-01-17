傳藍鎖定立院「韓昌配」　柯文哲：哇！實在是很難想像

▲民眾黨黨主席柯文哲時事回應。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

立法院將於2月1日選出正副院長，身為「關鍵少數」的民眾黨，成為藍綠盼合作對象。面對有藍營人士透露，鎖定韓國瑜和黃國昌組成「韓昌配」，盼上演立院「藍白合」，民眾黨主席柯文哲17日直言「很難想像」；至於過往喊新潮流不倒、台灣不會好，若「綠白合」會不會反助賴政府？柯認為，不要把民進黨跟新潮流劃上等號。

柯文哲17日上午出席民眾黨黨務會議後，在中央黨部進行媒體訪問。針對有國民黨人士提出「韓昌配」，要韓國瑜、黃國昌擔任正副立院龍頭，柯文哲先反問「誰講的？」接著直言「哇，這實在太有趣了，韓國瑜加黃國昌，這實在是⋯這畫面很難想像。」

至於副院長若讓給民眾黨，是否為可以接受的合作方案？柯文哲表示，黃國昌日前有出來講，重點不是誰來當，應該是「有沒有認同國會改革想法」，想要選的人就要出面說明，「一樣嘛！候選人要有政見發表，說明希望怎麼樣，所以不急啦！還有兩週給大家思考一下。」

面對綠營喊出要找民眾黨立委和前參謀總長黃曙光入閣，有無可能綠白合？柯文哲僅說，反正有各種說法。至於前立委蔡壁如反對立院「綠白合」，柯文哲回應，民眾黨的好處就是有各種聲音。

媒體追問，倘若「綠白合」的話，會不會造成先前喊「新潮流不倒、台灣不會好」口號，現在變成幫助賴團隊？柯文哲稱，民進黨基本上是個部落政治，新潮流只是最大的一支部落，也不要把民進黨跟新潮流劃上等號，這兩個還是不一樣。