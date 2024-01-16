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社會 社會焦點 保障人權

快訊／國1北上龜山路段突起火　多元計程車燒剩骨架...2人急逃生

▲國道一號北上46.7K處林口爬坡路段今天上午發生火燒車意外。（圖／翻攝自臉書《記者爆料網》）

▲國道一號北上46.7K處林口爬坡路段今天上午發生火燒車意外。（圖／翻攝自臉書《記者爆料網》）

記者沈繼昌／桃園報導

一輛多元計程車今（16）日上午載客行經國道一號北上46.7K處時，車頭突然冒出濃煙，馬姓駕駛路肩停車後下車查看，車輛隨即起火燃燒，瞬間火勢將整輛車燒成火球，桃園市消防局據報派員灌救，所幸馬姓駕駛與乘客及時下車逃生未受傷，國道警察第一大隊迅速到場處理，幸未波及其他車輛，事故現場已於中午12時21分許恢復正常通車，整起事件原因仍待消防局調查釐清。

▲國道一號北上46.7K處林口爬坡路段今天上午發生火燒車意外，消防局人員迅速撲滅火勢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國道一號北上46.7K處林口爬坡路段今天上午發生火燒車意外，消防局人員迅速撲滅火勢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道一隊警方指出，勤務指揮中心於今天上午11時33分許接獲通報，國道一號北上46.7公里林口上坡路段，一輛多元計程車起火燃燒，立即通報線上巡邏車前往處理，並通知桃園市119派遣消防車處理，事故現場占用外側路肩處處理。

▲國道一號北上46.7K處林口爬坡路段今天上午發生火燒車意外，消防局人員撲滅火勢後，計程車已燒成廢鐵。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國道一號北上46.7K處林口爬坡路段今天上午發生火燒車意外，消防局人員撲滅火勢後，計程車已燒成廢鐵。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國一警方表示，駕駛多元計程車是51歲馬姓男子，今天上午載運乘客行經國道一號北上林口爬坡路段，發現車輛引擎處出現異狀並冒煙，立即將車輛停靠外側路肩避車彎查看，乘客一下車，馬姓駕駛下車撥打電話報案求助，未料車輛隨即起火燃燒，警消獲報後立即趕到現場，所幸駕駛與乘客均未受傷，亦未波及其他車輛。

事故現場經桃園消防局撲滅火勢後，現場已於中午12時21分排除，恢復正常通車，至於詳細起火原因仍待消防局火調科人員鑑識釐清，現場並未釀成回堵。

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