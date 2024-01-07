　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

選前黃金週！候友宜、張善政桃園車掃　籲用選票守護台海安定

▲候友宜、張善政桃園車掃

▲候友宜、萬美玲、牛煦庭3人選號都是3號。（圖／候友宜競總提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2024選前黃金週，國民黨總統候選人侯友宜7日偕同桃園市長張善政、立委候選人萬美玲、牛煦庭於桃園各選區進行車隊掃街，桃園支持者相當熱情，揮舞國旗於路邊迎接。市長張善政呼籲民眾支持侯康，下週投票可以政黨輪替，未來讓侯康帶領中華民國繼續立足在這世界上。

立委候選人萬美玲表示，選舉只剩下6天，要讓侯友宜帶領中華民國、帶領台灣走向光明的正道，拜託大家支持3號侯友宜、3號萬美玲。立委候選人牛煦庭也說，大家要拉票、投票，一起改變這個國家社會，請所有人支持持3號侯友宜、3號牛煦庭。侯友宜指出，3號侯友宜、3號萬美玲、3號牛煦庭，加起來就是9號國民黨，請大家全力支持。

侯友宜說，最近全國造勢、車隊掃街民眾很熱情，很多人看到他都揮手比OK、OK、OK。 2024這場選戰，要靠大家用選票來守護台海的安定、打擊貪污腐敗，未來他會打造清廉、有效率的政府，為台灣的人民來服務。

▲候友宜、張善政桃園車掃

▲桃園支持者相當熱情，揮舞國旗於路邊迎接。（圖／候友宜競總提供）

「最後這星期決定台灣未來」侯友宜說，這次的決定比以前的決定更為重要，民進黨如果繼續做下去，台獨主張的賴清德會讓台灣走向不歸路，甚至引來戰爭，因為賴清德沒有放棄台獨主張，更多次說中國民國是災難、中華民國是神話。

兵役延長一年孩子準備上戰場，但台灣是所有人一輩子打拚守護的土地，就是要讓子孫立足在台灣，但民進黨可以這樣嗎？賴清德可以不放棄台獨嗎？現在民進黨貪污連連、桃花朵朵開，更掌握媒體、側翼網軍鋪天蓋地抹黑、抹紅，民進黨用這樣國家機器掠奪攻取政權，台灣人民未來日子只會更辛苦。

侯友宜也強調，疫情期間民進黨政府要大家打高端，結果出國還要補打其他疫苗，過去高端更出現炒股案，現在期待「政黨輪替、高端解密」；而民進黨經常說廢死，也已經實際實行廢死，司法的正義對被害者要照顧好，不是對加害者照顧好，不能加害者才有人權，那被害者跟被害者家屬的人權呢？

侯友宜表示，大家要告訴孩子、親戚、朋友，這次的選舉是關鍵的一戰，大家要出來作為中華民國的守護者，台灣這塊土地的未來，需要大家出來投票，他會做事有魄力、要有改變的勇氣，會讓台灣再出發。

ET快訊
日本藥妝店出現「感冒藥限購告示」　竟因年輕族狂吞獲得快樂
趙少康弄丟敬老卡被民眾撿到　他笑曝「遺失原因超閃」
「43年名店」宣布熄燈　饕客錯愕：人氣伴手禮沒了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中和超級星期天激戰！藍營雙倫合體車掃　吳崢、林昶佐再現學運雙帥

分析／賴清德想觸及高雄「蔡英文百萬票」防線　仍得靠韓國瑜動員

熱血柯粉後腦杓「剃上柯文哲」　選委會：投票日當天禁止入內

空照圖／4萬人擠爆屏東造勢大會　賴清德拜託鄉親讓三席立委全壘打

侯康政見「攻破綠營鐵票倉」　台大醫曝：LINE群一面倒說要投藍

快訊／高呼國家利益＞政黨利益　賴清德高雄籲「再拒絕韓國瑜一次」

選戰觀察／侯友宜南部拚小輸為贏 管中閔拉攏知識藍成亮眼手牌

空拍圖曝光！柯文哲高雄造勢直攻綠票倉　一旁公園亮整排「手機燈海」

蕭美琴憂韓國瑜成立法院長　「如何向外賓解釋他曾用膝蓋走路？」

太累了？柯文哲喊話三黨不過半　口誤稱「只有民進黨有關鍵力量」

行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

李千娜揪老公拍戲「挺孕肚淚崩」　黃尚禾「暴怒狠砸玻璃杯」

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

《換乘戀愛3》女團成員公開「13年地下情」　前任為她放棄當偶像..惹哭全場

陳冠叡暖密ZB1「你們太帥」　和章昊常見面：很舒服的朋友

母餵奶兒突嘴唇發紫！　衝派出所求助警CPR救回

能登半島地震山崩家遭毀　目擊者全錄下：媽媽快跑！

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

中和超級星期天激戰！藍營雙倫合體車掃　吳崢、林昶佐再現學運雙帥

分析／賴清德想觸及高雄「蔡英文百萬票」防線　仍得靠韓國瑜動員

熱血柯粉後腦杓「剃上柯文哲」　選委會：投票日當天禁止入內

空照圖／4萬人擠爆屏東造勢大會　賴清德拜託鄉親讓三席立委全壘打

侯康政見「攻破綠營鐵票倉」　台大醫曝：LINE群一面倒說要投藍

快訊／高呼國家利益＞政黨利益　賴清德高雄籲「再拒絕韓國瑜一次」

選戰觀察／侯友宜南部拚小輸為贏 管中閔拉攏知識藍成亮眼手牌

空拍圖曝光！柯文哲高雄造勢直攻綠票倉　一旁公園亮整排「手機燈海」

蕭美琴憂韓國瑜成立法院長　「如何向外賓解釋他曾用膝蓋走路？」

太累了？柯文哲喊話三黨不過半　口誤稱「只有民進黨有關鍵力量」

中國《特戰英豪》全國大賽「選手偷開外掛」　遭隊友舉發當場抓包

中和超級星期天激戰！藍營雙倫合體車掃　吳崢、林昶佐再現學運雙帥

他吃火鍋豆皮上桌「蛋白質加滿」　小盒子爬滿9蟑螂

女手機掉車上…承諾付87元竟反悔　司機霸氣「開18公里」送派出所

林靖恩「詭笑」大鬧飯店！10年前節目片段曝　親吐愛上李坤城原因

女考「科目三」太緊張竟坐副駕　眾人笑翻：還沒開始就結束了

分析／賴清德想觸及高雄「蔡英文百萬票」防線　仍得靠韓國瑜動員

熱血柯粉後腦杓「剃上柯文哲」　選委會：投票日當天禁止入內

日本外相突訪基輔　宣布撥11.5億供無人機偵測系統

北宜改裝山道猴狂竄「警攔檢還跑」　眾人無奈：就是被這群猴搞爛

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

政治熱門新聞

侯康1政見　醫：LINE群一面倒要投藍

趙少康弄丟敬老卡　遺失原因超閃

空拍圖曝光！柯文哲高雄造勢攻綠票倉

高雄造勢破8萬人！柯進場花13分鐘

「馬時代台積電差點被併！士氣低」　謝金河：蔡執政才變護國神山

蔡英文高雄造勢嘆：當台灣總統真光榮

柯文哲口誤「只有民進黨有關鍵力量」

選戰觀察／侯友宜南部拚小輸為贏 管中閔拉攏知識藍成亮眼手牌

蕭美琴：如何解釋國會議長曾用膝蓋走路？

快訊／賴清德高雄籲「再拒絕韓國瑜一次」

快訊／國民黨高雄造勢喊破12萬人　侯友宜大進場走超過10分鐘

超級星期天／賴衝鳳山造勢　12萬人空拍圖曝

蘇貞昌狂酸韓國瑜：高雄哪有又老又窮？

柯粉後腦「剃上柯文哲」　選委會說話了

更多熱門

相關新聞

侯康1政見　醫：LINE群一面倒要投藍

侯康1政見　醫：LINE群一面倒要投藍

醫界長期被視為是民進黨的鐵票區，不過近日隨著國民黨不斷猛攻，鐵票區似乎出現了鬆動跡象。婦產科名醫施景中7日突然連續貼出2篇文章示警，表示有好幾個醫師LINE群組一面倒說「今生第一次要投國民黨」，讓他擔心「綠營必須要正視這件事情」。

蔡英文曝：台灣跟各國、兩岸有風險管理機制

蔡英文曝：台灣跟各國、兩岸有風險管理機制

趙少康弄丟敬老卡　遺失原因超閃

趙少康弄丟敬老卡　遺失原因超閃

「當台灣不存在對世界打擊很大！」　蔡英文：所以國際會共管風險

「當台灣不存在對世界打擊很大！」　蔡英文：所以國際會共管風險

「馬時代台積電差點被併！士氣低」　謝金河：蔡執政才變護國神山

「馬時代台積電差點被併！士氣低」　謝金河：蔡執政才變護國神山

關鍵字：

2024總統大選選前黃金週候友宜張善政桃園車掃台海安定

讀者迴響

熱門新聞

越南妹幫你洗「殘廢澡」只穿內褲就上

射完有抱抱？最美博士曝「後戲1重點」女友更愛你

即／氣象署深夜低溫特報　3縣市恐跌破10度

救護車鳴笛「轎車不讓路」　患者過世

《單身即地獄3》曹旻志「綠茶舉動」被罵到關IG留言

2歲乖孫被塞冰箱！老夫婦「伴屍4天」聞惡臭才知

「43年名店」宣布熄燈　饕客錯愕

長照機構徵「打麻將志工」陪打條件曝

5星座「單身越久越難追」！天蠍性跟愛可以分離

看中統一獅火球男　兄弟評估網羅

吃喜酒發現「女友是阿姨」！他崩潰　

侯康1政見　醫：LINE群一面倒要投藍

輪島市出現山體滑坡跡象　急撤居民

鄉民憶2起「恐怖掀床命案」：女遭腰斬慘死

楊丞琳再爆失言？「陳綺貞一聽愣住」尬臉全被拍

更多

最夯影音

更多
行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道

行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道
高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

李千娜揪老公拍戲「挺孕肚淚崩」　黃尚禾「暴怒狠砸玻璃杯」

李千娜揪老公拍戲「挺孕肚淚崩」　黃尚禾「暴怒狠砸玻璃杯」

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面