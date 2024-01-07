選前黃金週！候友宜、張善政桃園車掃　籲用選票守護台海安定

▲候友宜、萬美玲、牛煦庭3人選號都是3號。（圖／候友宜競總提供）



記者楊淑媛／桃園報導

2024選前黃金週，國民黨總統候選人侯友宜7日偕同桃園市長張善政、立委候選人萬美玲、牛煦庭於桃園各選區進行車隊掃街，桃園支持者相當熱情，揮舞國旗於路邊迎接。市長張善政呼籲民眾支持侯康，下週投票可以政黨輪替，未來讓侯康帶領中華民國繼續立足在這世界上。

立委候選人萬美玲表示，選舉只剩下6天，要讓侯友宜帶領中華民國、帶領台灣走向光明的正道，拜託大家支持3號侯友宜、3號萬美玲。立委候選人牛煦庭也說，大家要拉票、投票，一起改變這個國家社會，請所有人支持持3號侯友宜、3號牛煦庭。侯友宜指出，3號侯友宜、3號萬美玲、3號牛煦庭，加起來就是9號國民黨，請大家全力支持。

侯友宜說，最近全國造勢、車隊掃街民眾很熱情，很多人看到他都揮手比OK、OK、OK。 2024這場選戰，要靠大家用選票來守護台海的安定、打擊貪污腐敗，未來他會打造清廉、有效率的政府，為台灣的人民來服務。

▲桃園支持者相當熱情，揮舞國旗於路邊迎接。（圖／候友宜競總提供）

「最後這星期決定台灣未來」侯友宜說，這次的決定比以前的決定更為重要，民進黨如果繼續做下去，台獨主張的賴清德會讓台灣走向不歸路，甚至引來戰爭，因為賴清德沒有放棄台獨主張，更多次說中國民國是災難、中華民國是神話。

兵役延長一年孩子準備上戰場，但台灣是所有人一輩子打拚守護的土地，就是要讓子孫立足在台灣，但民進黨可以這樣嗎？賴清德可以不放棄台獨嗎？現在民進黨貪污連連、桃花朵朵開，更掌握媒體、側翼網軍鋪天蓋地抹黑、抹紅，民進黨用這樣國家機器掠奪攻取政權，台灣人民未來日子只會更辛苦。

侯友宜也強調，疫情期間民進黨政府要大家打高端，結果出國還要補打其他疫苗，過去高端更出現炒股案，現在期待「政黨輪替、高端解密」；而民進黨經常說廢死，也已經實際實行廢死，司法的正義對被害者要照顧好，不是對加害者照顧好，不能加害者才有人權，那被害者跟被害者家屬的人權呢？

侯友宜表示，大家要告訴孩子、親戚、朋友，這次的選舉是關鍵的一戰，大家要出來作為中華民國的守護者，台灣這塊土地的未來，需要大家出來投票，他會做事有魄力、要有改變的勇氣，會讓台灣再出發。