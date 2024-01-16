跟隨黃國昌加入民眾黨？　陳椒華：未獲邀請也不會考慮加入其它政黨

▲時代力量立委陳椒華。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

2024大選結束，時代力量未能在國會拿下任何席次，因前立委黃國昌陣前轉投民眾黨，時代力量黨內至今紛擾不斷，時代力量立委陳椒華屬於黨內「挺昌派」，是否跟隨黃國昌腳步改入民眾黨也引起關注，陳今（16日）受訪時表示，不會退黨，目前不會考慮加入其它政黨。

對於近期與王婉諭的攻防，陳椒華坦言，有許多黨員在選前關鍵時刻，因黃國昌屢遭時代力量攻擊而選擇退黨，這讓她十分痛心，失去許多長期大力支持時代力量，與我們並肩作戰的黨員及支持者。

陳椒華直言，王婉諭在網路節目中對於黃國昌的相關發言，「與我的想法確實不完全相同，我所認識的黃國昌並非優柔寡斷的人，對我而言，依然認為黃國昌的離開是時代力量的損失，同時也對此感到遺憾。」

陳椒華表示，目前不論中央或地方選舉的選制，皆十分不利於小黨參選。因此，在大約兩年前已開始思考卸任後的相關規劃，對於卸任之動向，經近期著手規劃後，已有明確結論。

陳椒華指出，農曆年後將會向關心的朋友及夥伴們報告，此外，她在擔任立委前長期於大學任教，因此卸任後將會回到學校繼續教書。至於未來是否退出時力並加入民眾黨？陳椒華直言，不會退黨，目前不會考慮加入其它政黨。